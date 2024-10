'Kriminalizacija posilstva v zakonu bi povzročila resne motnje v zakonskih zvezah'

Pa čeprav bi takšna reforma predstavljala pomemben korak k enakopravnosti žensk in v boju proti spolnemu nasilju v državi, kjer je to ena največjih težav žensk.

Vlada, vključno z ministrstvom za notranje zadeve, pa, namesto, da bi ukrepala, trdi, da bi kriminalizacija imela "daljnosežne posledice za institucijo zakonske zveze" in bi bila preveč "stroga in nesorazmerna."

Medtem ko so zahodne države že zdavnaj reformirale svoje zakone in zakonsko posilstvo obravnavajo kot kaznivo dejanje, je Indija ena izmed približno 40 držav, kjer zakon še vedno ni bil spremenjen.

Podporniki kriminalizacije verjamejo, da bi takšna sprememba žrtvam omogočila, da žrtve poiščejo pravno zaščito. Kljub temu je vlada skeptična in vztraja, da bi to povzročilo "resne motnje v zakonskih zvezah." Takšna stališča, menijo aktivisti, kažejo na globoko zakoreninjene patriarhalne vrednote, ki ohranjajo neenakost spolov in dopuščajo nasilje nad ženskami.

Tudi ko so na voljo zakonske zaščite, kot so prepovedi približevanja in zakoni o družinskem nasilju, se ženske pogosto soočajo z ovirami pri prijavi zlorabe.

Posilstvo v zakonu ni le pravno, temveč tudi kulturno vprašanje. Indijska družba je globoko patriarhalna, kar pogosto otežuje prepoznavanje in prijavljanje spolnega nasilja. Ženske, ki doživljajo posilstvo v zakonu, pogosto ne prijavljajo zločina, saj vedo, da jih zakon ne bo zaščitil. Poleg tega se ženske soočajo z družbeno stigmo in finančno odvisnostjo, kar jim še otežuje, da bi zapustile nasilna razmerja.

Vlada je pred kratkim posodobila kazenski zakonik, vendar je določbo o zakonskem posilstvu ohranila. To je povzročilo ostre kritike iz različnih ženskih organizacij, ki poudarjajo, da zakon ženske postavlja v podrejen položaj v družbi in jih ne obravnava kot samostojne osebe.

Indijsko vrhovno sodišče trenutno obravnava več pritožb in peticij glede zakonskega posilstva. Aktivisti upajo, da bo sodišče sprejelo odločitve, ki bodo spremenile pravni okvir in zaščitile ženske pred nasiljem v zakonskih zvezah. Vendar pa ostaja vprašanje, ali bo vlada sledila morebitni odločitvi sodišča in sprejela potrebne zakonodajne spremembe.

V Indiji imajo sicer ogromno težav z normalizacijo posilstva. Statistični podatki kažejo, da je leta 2021 v Indiji vsak dan povprečno 86 žensk prijavilo posilstvo. Nacionalni urad za evidentiranje kriminala (NCRB) navaja, da je bilo leta 2021 zabeleženih približno 31.677 primerov posilstva, vendar strokovnjaki menijo, da je število neprijavljenih primerov še veliko večje.

Indija se je v zadnjem desetletju soočala z več odmevnimi primeri spolnega nasilja, kot je brutalno posilstvo in umor študentke na avtobusu v New Delhiju leta 2012, kar je sprožilo obsežne proteste in mednarodno pozornost. Kljub strožjim zakonom, sprejetim po tem incidentu, je spolno nasilje še vedno razširjeno.

Podatki NCRB prav tako kažejo, da so mladoletnice pogosto tarče spolnega nasilja. Leta 2021 je bilo približno 33 odstotkov vseh prijavljenih primerov posilstva povezanih z mladoletnimi žrtvami, kar izpostavlja problem varnosti otrok in ranljivih skupin v državi.

Neenakost spolov in patriarhalne norme močno vplivajo na to, kako družba dojema ženske, njihove pravice in njihovo telesno avtonomijo. V takšnem okolju je posilstvo pogosto banalizirano ali celo krivda preložena na žrtev.

Številne nevladne organizacije in aktivisti v Indiji so zato združili moči, da bi povečali ozaveščenost, izboljšali podporo žrtvam in pozvali k strožjemu pregonu storilcev. Zahtevajo tudi izboljšave v izobraževanju o spolni vzgoji, da bi prihodnje generacije imele boljše razumevanje privolitve in spoštovanja telesne avtonomije. Vseeno problem posilstva v Indiji ostaja globoko zakoreninjen v vzorcih, ki jih je težko spremeniti brez dolgoročnih sistemskih sprememb.