Kriminalna mreža in prisilno delo: ozadje grozljivega napada

V južni italijanski regiji Kalabriji so bili v ponedeljek na bencinski črpalki v avtomobilu domnevno zažgani štirje migrantski delavci (trije Afganistanci in Pakistanec), napad je po poročanju The Guardiana posnela bližnja nadzorna kamera. Posnetki kažejo, da so napadalci v vozilo vlili vnetljivo tekočino, ga zažgali in blokirali vrata, da bi žrtve ostale ujete.

Po navedbah tožilstva so zaradi obtožb o hudem umoru aretirali dva pakistanska državljana. Edini preživeli, afganistanski delavec, ki je pobegnil iz prtljažnika z opeklinami, je za lokalne medije povedal, da so napadalci del širše kriminalne mreže in da so bile žrtve prisiljene delati brez plačila ob stalnih grožnjah z orožjem. Prejemali so le hrano in zatočišče.

Primer znova razkriva razširjen sistem italijanskega nezakonitega posredovanja delovne sile, znan kot caporalato, kjer kriminalne skupine nadzorujejo zaposlovanje in izkoriščanje migrantskih delavcev, zlasti v kmetijstvu. Sistem se ohranja zaradi pravnih vrzeli in slabega nadzora nad delovnimi pogoji.