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Kriminalna mreža in prisilno delo: ozadje grozljivega napada

Catanzaro, 03. 06. 2026 16.14 pred 3 urami 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Avtomobil so zažgali na območju Šentjerneja (fotografija je simbolična)

V Italiji, v regiji Kalabrija, se je na bencinski črpalki zgodil napad, v katerem so v avtomobilu domnevno žive zažgali štiri migrantske delavce iz Afganistana in Pakistana. Oblasti so aretirale dva osumljenca, pakistanska državljana. Žrtve so bile del sistema nezakonitega posredovanja delovne sile, poznanega kot caporalato.

V južni italijanski regiji Kalabriji so bili v ponedeljek na bencinski črpalki v avtomobilu domnevno zažgani štirje migrantski delavci (trije Afganistanci in Pakistanec), napad je po poročanju The Guardiana posnela bližnja nadzorna kamera. Posnetki kažejo, da so napadalci v vozilo vlili vnetljivo tekočino, ga zažgali in blokirali vrata, da bi žrtve ostale ujete.

Po navedbah tožilstva so zaradi obtožb o hudem umoru aretirali dva pakistanska državljana. Edini preživeli, afganistanski delavec, ki je pobegnil iz prtljažnika z opeklinami, je za lokalne medije povedal, da so napadalci del širše kriminalne mreže in da so bile žrtve prisiljene delati brez plačila ob stalnih grožnjah z orožjem. Prejemali so le hrano in zatočišče.

Primer znova razkriva razširjen sistem italijanskega nezakonitega posredovanja delovne sile, znan kot caporalato, kjer kriminalne skupine nadzorujejo zaposlovanje in izkoriščanje migrantskih delavcev, zlasti v kmetijstvu. Sistem se ohranja zaradi pravnih vrzeli in slabega nadzora nad delovnimi pogoji.

Obdelovanje zemlje (slika je simbolična)
Obdelovanje zemlje (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Dogodek je močno pretresel italijansko javnost. Predstavniki Cerkve in sindikata CGIL so obsodili nasilje in opozorili na sistematično ignoriranje kršitev delavskih pravic. Tudi politični predstavniki so izrazili šok in pozvali k večji odgovornosti države pri zaščiti najranljivejših.

Francesco Savino, podpredsednik italijanske škofovske konference, je dejal, da novica o umorih "pretresa vero v človeštvo". CGIL, največji italijanski sindikat, pa je umore označil za "neizrekljivo grozo" in politike pozval, naj se "borijo proti gnusobam vsakdanjega življenja, ki jih doživljajo delavci, pogosto migranti, na našem podeželju".

Predsednik regije Kalabrija je delil posnetek napada in opozoril, da gre za tragedijo, ki odpira vprašanja o migracijah, človekovem dostojanstvu in odgovornosti družbe.

Italijanska vlada pod vodstvom premierke Giorgie Meloni je napovedala okrepitev nadzora nad kmetijskimi podjetji ter širitev zakonitih poti za delovno migracijo, vključno z izdajo novih delovnih vizumov za državljane držav zunaj EU, navaja The Guardian. Vendar sindikati opozarjajo, da birokratske ovire in počasni postopki še vedno omogočajo nadaljnje zlorabe.

Italija Kalabrija caporalato migranti delavci

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