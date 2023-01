Kriminalna mreža ukrajinske begunce izkoriščala za delo v tovarnah tobaka

Nezakonita kriminalna mreža je obtoženo tihotapljenja velikih količin tobaka in izdelave ponarejenih cigaret, ki so jih nato prodajali po Španiji in v sosednjih državah, je v sporočilu za javnost, ki ga navaja Euronews , pojasnila španska civilna garda. V okviru preiskave, ki je potekala s pomočjo Europola, so aretirali 27 oseb ter zasegli 10 ton tobaka in 3,5 milijona zavojčkov cigaret v vrednosti skoraj 37,5 milijona evrov.

Tri tovarne, ki se nahajajo v vinski regiji La Rioja, Sevilla in Valencia, so bile opremljene z napredno tehnologijo in bi po podatkih policije lahko proizvedle tudi 540.000 zavojev cigaret na dan.

Mreža je zaposlovala Ukrajince, ki so po izbruhu vojne v njihovi državi v Španijo prišli neregularno ali pa kot prosilci za azil. Begunci so nato živeli v tovarnah. "Stlačeni so bili v montažnih objektih, ki jih niso smeli zapustiti, da jih ne bi opazili. Delali so dolge ure," so dejale španske oblasti.

Voditelji mreže so prali velike količine denarja ter ob tem uživali v razkošnem življenju v prestižnem turističnem letovišču Marbella na Costa del Sol.