Z ukradenimi identitetami jemali posojila in kupovali luksuzna vozila

Kriminalna združba je z uporabo ukradenih identitet pridobivala finančna posojila, s katerimi so na goljufiv način nakupili kar 32 vozil. Skupna vrednost posojil presega 1,4 milijona evrov, a bi se številka lahko še krepko povzpela. Za koliko? To bo pokazala preiskava zaseženih elektronskih naprav.

S svojo goljufivo shemo, v kateri so uporabljali ukradene identitete, so veliko škodo povzročili tudi žrtvam, ki so bile po prevarantskem najemu posojila uvrščene na seznam neplačnikov.

V okviru policijske operacije so zasegli 13 avtomobilov, od tega so jih šest zasegli v skladišču v Madridu, ki je bila tudi osrednja lokacija mreže. Po štiri vozila so zasegli v Franciji, enega v Alžiriji, na Nizozemskem in Portugalskem. Zasegli so jim tudi različne dokumente za avtomobile, luksuzne ure, več kot 12.000 evrov gotovine, pa ponarejene dokumente in vozniška dovoljenja, registrske tablice, zapise o transakcijah kripto valut, kot tudi manjšo količino droge, ki je bila že zapakirana za prodajo.

Španska policija je mreži blokirala tudi 61 bančnih računov, med katerimi so tudi računi, ki so jim goljufi odprli na imena žrtev.

Osumljenci naj bi vozila skušali prodati nič hudega slutečim državljanom.