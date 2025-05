Kriminalna združba ogoljufala 100 ljudi za tri milijone evrov

Organizirana kriminalna združba, odgovorna za goljufijo več kot 100 žrtev v višini več kot treh milijonov evrov prek lažne spletne naložbene platforme, je bila razkrita po mednarodni operaciji pregona.

Preiskava, ki so jo vodili nemški organi in sta jo podpirala Europol in Eurojust, je privedla do ukrepov v Albaniji, na Cipru in v Izraelu, kar je privedlo do razbitja kriminalne združbe in aretacije osumljenca na Cipru.

Kriminalna mreža je žrtve zvabila z obljubo visokih donosov od naložb prek goljufive spletne platforme za trgovanje.

Potem ko so žrtve opravile manjše začetne vloge, so jih prisilili, da vložijo večje zneske denarja, pri čemer so jih manipulirali z lažnimi grafikoni, ki so prikazovali izmišljene dobičke. Kriminalci, ki so se izdajali za posrednike, so s psihološkimi taktikami prepričali žrtve, naj prenesejo sredstva, ki jih skupina nikoli ni vložila, temveč jih je neposredno prisvojila.