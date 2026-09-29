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Kriminalna združba po Evropi prodajala rabljene telefone kot nove

Luxembourg, 29. 09. 2026 13.29 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Operacija Troja v Nemčiji

Obsežna operacija, ki jo je usmerjalo Evropsko javno tožilstvo (EPPO), je razkrila hudodelsko združbo, osumljeno, da je po Evropi prodala več kot milijon mobilnikov iz rabljenih delov, kot da bi bili novi. S tem naj bi porabnike oškodovali za vsaj 300 milijonov evrov, več držav pa naj bi prikrajšali za skupno 30 milijonov evrov prihodkov od DDV.

Od minule sobote je 1770 pripadnikov policije ter davčnih in carinskih uprav v 19 državah izvedlo več kot 160 hišnih preiskav in zaplemb, so sporočili iz EPPO.

Operacija je potekala v Avstriji, Belgiji, Bolgariji, na Hrvaškem in Cipru, v Estoniji, na Finskem, v Nemčiji, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, na Poljskem in Portugalskem, v Romuniji, na Slovaškem, v Španiji, Švici in na Nizozemskem. Sedmim osumljencem v Avstriji, Nemčiji in Španiji je bila odvzeta prostost, med temi sta tudi dve osebi, ki naj bi hudodelsko združbo vodili. Operacijo je usmerjal urad evropskega javnega tožilstva v nemškem Kölnu.

Glede na dosedanje ugotovitve operacije, imenovane Troja, je združba v Hongkongu in Združenih arabskih emiratih sestavljala mobilne telefone iz rabljenih sestavnih delov in jih nato pakirane kot nove dobavila na Nizozemsko. Zatem so jih preposlali v skladišča v Nemčiji in na spletnih tržnicah prodajali po vsej EU, so pojasnili v EPPO.

Obenem so glede na zbrane dokaze slamnata podjetja v več članicah EU in Švici z letom 2018 prijavila tudi shemo znižanega DDV za spletno prodajo blaga, za katerega je bil ta davek že plačan. Na ta način so ogoljufali tudi državne blagajne v več državah.

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