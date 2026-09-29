Kriminalna združba po Evropi prodajala rabljene telefone kot nove

Od minule sobote je 1770 pripadnikov policije ter davčnih in carinskih uprav v 19 državah izvedlo več kot 160 hišnih preiskav in zaplemb, so sporočili iz EPPO.

Operacija je potekala v Avstriji, Belgiji, Bolgariji, na Hrvaškem in Cipru, v Estoniji, na Finskem, v Nemčiji, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, na Poljskem in Portugalskem, v Romuniji, na Slovaškem, v Španiji, Švici in na Nizozemskem. Sedmim osumljencem v Avstriji, Nemčiji in Španiji je bila odvzeta prostost, med temi sta tudi dve osebi, ki naj bi hudodelsko združbo vodili. Operacijo je usmerjal urad evropskega javnega tožilstva v nemškem Kölnu.