Kriminalne tolpe v ekvadorskih zaporih zajele 178 zaporniških uradnikov

Kriminalci so zajeli 158 paznikov in 20 drugih zaporniških delavcev v najmanj petih zaporih po državi. Nasilje se je pred dnevi okrepilo, ko sta iz zapora pobegnila voditelja mamilarskih tolp Los Choneros Adolfo Macias Fito in Los Lobos Fabricio Colon Pico.

Noboa, ki je bil na položaj izvoljen novembra lani, je okrog 20 mamilarskih tolp razglasil za teroristične organizacije in nadnje poslal vojsko. Gangsterji so odgovorili z bombnimi napadi, pobijanjem in ugrabitvami policistov in civilistov.

Ekvador je pomembna tranzitna država za mamila iz Latinske Amerike na poti v ZDA in Evropo, Noboa pa želi temu narediti konec.

Zgroženost nad nasiljem v državi članici Varnostnega sveta ZN je v četrtek izrazil tudi tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller, ki je napovedal sodelovanje ZDA v boju proti zločinskim organizacijam . Ob tem je naznanil, da bodo Ekvador v kratkem obiskali poveljnica južnega poveljstva ameriške vojske generalka Laura Richardson in drugi predstavniki ZDA.

Najbolj odmeven v zadnjih dneh je bil napad oboroženih kriminalcev na postajo državne televizije v mestu Guayaquil v torek. Napadalci so za kratek čas zajeli talce in to v prenosu v živo, vendar pa so jih policisti brez večjih težav obvladali. Policija je do srede aretirala 329 oseb, vrnila 195 ukradenih vozil in rešila 41 talcev.