Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Kriminalne združbe prek videoiger novačijo otroke za nasilje in umore

Bruselj, 22. 11. 2025 07.00 | Posodobljeno pred dvema dnevoma

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
4

Direktorica Europola Catherine De Bolle opozarja na dramatičen porast kriminalnih združb, ki prek spletnih iger in pametnih telefonov novačijo otroke ter jih izsiljujejo k izvrševanju izjemno nasilnih dejanj, od mučenja do umorov. Po njenem mnenju te združbe predstavljajo največjo grožnjo varnosti Evropske unije, starši pa pogosto sploh ne vedo, kaj se dogaja z njihovimi otroki.

Po podatkih Europola kriminalne mreže sistematično vstopajo v večigralske videoigre, kjer se otrokom približajo prek pogovorov o vsakdanjih temah. Ko pridobijo njihovo zaupanje, komunikacijo preusmerijo na zaprte kanale in jih postopoma prisilijo k razkrivanju osebnih podatkov. Nato lahko otroke izsiljujejo, jim grozijo ali jih podkupujejo, dokler ne izvedejo naročenih nalog, od nasilja do umora ali samomora, poroča Politico.

Europol beleži že več kot sto primerov, v katerih so mladoletniki po ukazu kriminalcev izvajali nasilna dejanja, med njimi deset naročenih umorov. V nekaterih primerih gre za brutalne pritiske, kot je ubijanje hišnih ljubljenčkov, če otrok ne uboga, tako da dobro ve: "Vemo, kje živiš, vemo, kdo si, ubogal boš, in če ne boš, bomo šli še dlje in ubili tvojo mater ali očeta."

Igranje videoiger (slika je simbolična)
Igranje videoiger (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Kriminalci otrokom ponujajo tudi denar za storitev kaznivega dejanja, vse do 20.000 dolarjev za umor, včasih plačajo, včasih pa ne. Čeprav te mreže pogosto ciljajo na otroke, ki so ranljivi zaradi psiholoških težav ali so v šoli žrtve nasilja, so ogroženi tudi povsem stabilni otroci, ki jih privabi obljuba hitrega zaslužka ali dragih izdelkov.

Najhujši primer, ki ga je videl Europol, je bil primer mladega fanta, ki mu je bilo ukazano, naj ubije svojo mlajšo sestro, kar se je tudi zgodilo, je za Politico povedala direktorica Europola Catherine De Bolle.

Opozarja, da so otroci včasih zlorabljeni tudi v hibridnem vojskovanju, tujim akterjem lahko nezavedno služijo kot vohuni v bližini občutljivih lokacij. Kriminalne združbe jih po aretaciji preprosto zavržejo in poiščejo nove žrtve, starši pa so ob razkritju pogosto pretreseni in nejeverni.

Catherine De Bolle
Catherine De Bolle FOTO: Aljoša Kravanja

Kot pravi De Bollejeva, je za preprečevanje tovrstnih zlorab nujno, da starši odkrito govorijo z otroki o nevarnostih interneta in spremljajo njihovo spletno dogajanje. Največja grožnja organiziranega kriminala, s katero se EU trenutno sooča, prihaja od skupin, ki so "industrializirale" novačenje otrok. "Ker so prihodnost Evropske unije. Če jih izgubiš, izgubiš vse," je razložila.

Med novimi kriminalnimi metodami Europol izpostavlja še dve hitro rastoči grožnji: tihotapljenje kokaina v Evropo s polpotopnimi plovili ter eksplozivno rast spletnih prevar, ki jih pospešuje umetna inteligenca, piše Politico. Ta omogoča verodostojno ponarejene glasove, slike in sporočila, kar otežuje delo policije in povečuje obseg kriminala.

De Bollejeva meni, da bi morala imeti policija z odobritvijo sodišča možnost dostopa do šifriranih komunikacijskih kanalov, saj so kriminalne mreže v digitalnem okolju vse bolje zaščitene. Brez tega, opozarja, bodo preiskovalni organi "slepi" in ne bodo mogli opravljati svojega dela.

Europol kriminalne združbe otroci videoigre
SORODNI ČLANKI

Prijeli šest plačancev za ugrabitev albanskega preprodajalca drog

Uefa in Europol nadaljujeta skupen boj proti kriminalu

Skozi kopalnico restavracije v podzemno stanovanje, drugi bivali v lopah

Prizadetih 4,3 milijona kreditnih kartic, škode preko 300 milijonov evrov

Razbili 'SIM-kartel': kriminalcem omogočali delo

V Avstriji na desetine žensk rešili spolnega izkoriščanja

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
23. 11. 2025 12.13
"...saj so kriminalne mreže v digitalnem okolju vse bolje zaščitene." - Zakaj potemtakem silimo v digitalno osebno izkaznico (ki jo že, v nepopolni obliki, imamo, potiho, po partijski vpeljano, digitalni denar, in druge, posebej "smart" oblike polprisilne digitalizacije. Saj nam oblastniki zagotavljajo na vsa usta, da prav tega, kar tukaj neposredno priznavajo, ne bo.
ODGOVORI
0 0
Sandx
23. 11. 2025 12.07
Rusia trenira….
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
23. 11. 2025 12.07
CIA gotovo tudi...
ODGOVORI
0 0
Agartha enjoyer
23. 11. 2025 11.58
+1
Gaming ni več kar je bil. Woke je uničil vse.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363