Kriminalne združbe prek videoiger novačijo otroke za nasilje in umore

Direktorica Europola Catherine De Bolle opozarja na dramatičen porast kriminalnih združb, ki prek spletnih iger in pametnih telefonov novačijo otroke ter jih izsiljujejo k izvrševanju izjemno nasilnih dejanj, od mučenja do umorov. Po njenem mnenju te združbe predstavljajo največjo grožnjo varnosti Evropske unije, starši pa pogosto sploh ne vedo, kaj se dogaja z njihovimi otroki.

Po podatkih Europola kriminalne mreže sistematično vstopajo v večigralske videoigre, kjer se otrokom približajo prek pogovorov o vsakdanjih temah. Ko pridobijo njihovo zaupanje, komunikacijo preusmerijo na zaprte kanale in jih postopoma prisilijo k razkrivanju osebnih podatkov. Nato lahko otroke izsiljujejo, jim grozijo ali jih podkupujejo, dokler ne izvedejo naročenih nalog, od nasilja do umora ali samomora, poroča Politico. Europol beleži že več kot sto primerov, v katerih so mladoletniki po ukazu kriminalcev izvajali nasilna dejanja, med njimi deset naročenih umorov. V nekaterih primerih gre za brutalne pritiske, kot je ubijanje hišnih ljubljenčkov, če otrok ne uboga, tako da dobro ve: "Vemo, kje živiš, vemo, kdo si, ubogal boš, in če ne boš, bomo šli še dlje in ubili tvojo mater ali očeta."

Igranje videoiger (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock icon-expand

Kriminalci otrokom ponujajo tudi denar za storitev kaznivega dejanja, vse do 20.000 dolarjev za umor, včasih plačajo, včasih pa ne. Čeprav te mreže pogosto ciljajo na otroke, ki so ranljivi zaradi psiholoških težav ali so v šoli žrtve nasilja, so ogroženi tudi povsem stabilni otroci, ki jih privabi obljuba hitrega zaslužka ali dragih izdelkov. Najhujši primer, ki ga je videl Europol, je bil primer mladega fanta, ki mu je bilo ukazano, naj ubije svojo mlajšo sestro, kar se je tudi zgodilo, je za Politico povedala direktorica Europola Catherine De Bolle. Opozarja, da so otroci včasih zlorabljeni tudi v hibridnem vojskovanju, tujim akterjem lahko nezavedno služijo kot vohuni v bližini občutljivih lokacij. Kriminalne združbe jih po aretaciji preprosto zavržejo in poiščejo nove žrtve, starši pa so ob razkritju pogosto pretreseni in nejeverni.

Catherine De Bolle FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand