Kriptoborza po pomoti podarila za 44 milijard bitcoinov

Kriptoborza Bithumb je v okviru promocijskega dogodka načrtovala, da bo vsakemu uporabniku podelila majhne denarne nagrade v višini nekaj evrov, vendar so nekateri namesto tega prejeli bitcoine, poroča Yahoo. Uslužbenec borze je tako namesto predvidene simbolične nagrade stotinam uporabnikov pomotoma poslal 2000 bitcoinov. Napaka je sprožila takojšen val razprodaj, zaradi česar je cena bitcoina na borzi padla za več kot 10 % pod svetovne tržne tečaje.

Menjalnica se je uporabnikom že opravičila za napako. Sporočili so, da so povrnili 99,7 odstotka od 620.000 bitcoinov, ki so po trenutnih cenah vredni približno 44 milijard dolarjev (37 milijard evrov). Trgovanje in dvige je omejila za 695 prizadetih strank v 35 minutah po napačni razdelitvi. A nekaterim je že uspelo unovčiti dobiček.

Kot zatrjujejo, incident ni povezan s hekerskim napadom ali varnostjo sistema. Nenamerna distribucija bitcoina je sprožila vprašanja o notranjih kontrolah in upravljanju tveganj na kriptoborzah, zlasti tistih, ki upravljajo z digitalnimi sredstvi visoke vrednosti. Napaka je povzročila začasno 'strmoglavljenje' te borze. A borza si je kmalu opomogla. Izkazalo se je, kako lahko preprosta napaka v vnosu povzroči velike motnje na trgu.