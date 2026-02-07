Naslovnica
Tujina

Kriptoborza po pomoti podarila za 44 milijard bitcoinov

Seul , 07. 02. 2026 08.33 pred 29 minutami 1 min branja 3

Avtor:
A.K.
Bitcoin

Uporabniki južnokorejske borze kriptovalut Bithumb so ob pogledu na račun doživeli presenečenje. Uporabnikom so namreč pomotoma razdelili za več kot 40 milijard dolarjev (33,83 milijarde evrov) bitcoinov. Kar bi morala biti le manjša promocijska nagrada, je povzročilo strmoglavljenje borze. Borza je bitcoine že 'zaplenila' nazaj.

Kriptoborza Bithumb je v okviru promocijskega dogodka načrtovala, da bo vsakemu uporabniku podelila majhne denarne nagrade v višini nekaj evrov, vendar so nekateri namesto tega prejeli bitcoine, poroča Yahoo. Uslužbenec borze je tako namesto predvidene simbolične nagrade stotinam uporabnikov pomotoma poslal 2000 bitcoinov. Napaka je sprožila takojšen val razprodaj, zaradi česar je cena bitcoina na borzi padla za več kot 10 % pod svetovne tržne tečaje.

Bitcoin
Bitcoin
FOTO: Profimedia

Menjalnica se je uporabnikom že opravičila za napako. Sporočili so, da so povrnili 99,7 odstotka od 620.000 bitcoinov, ki so po trenutnih cenah vredni približno 44 milijard dolarjev (37 milijard evrov). Trgovanje in dvige je omejila za 695 prizadetih strank v 35 minutah po napačni razdelitvi. A nekaterim je že uspelo unovčiti dobiček.

Kot zatrjujejo, incident ni povezan s hekerskim napadom ali varnostjo sistema. Nenamerna distribucija bitcoina je sprožila vprašanja o notranjih kontrolah in upravljanju tveganj na kriptoborzah, zlasti tistih, ki upravljajo z digitalnimi sredstvi visoke vrednosti. Napaka je povzročila začasno 'strmoglavljenje' te borze. A borza si je kmalu opomogla. Izkazalo se je, kako lahko preprosta napaka v vnosu povzroči velike motnje na trgu.

kripto napaka

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
07. 02. 2026 09.03
Namesto 1 evro pošlješ 1 bitcon. Se zgodi.
Odgovori
+1
1 0
Komentator
07. 02. 2026 09.00
Prepovedati valute ustvarjene iz "zraka"
Odgovori
+1
1 0
ap100
07. 02. 2026 08.55
2000 bitcojnov ni nič , da z 2000 bitcojni sesuješ celotno borzo je to eno navadno kloakiranje, šlo za testiranje ki se je izkazalo pogubno za bitcoin, ko bo zmanjkalo vernikov bo zmanjkalo vrednosti, seveda pa to ne bo jutri ampak zna še trajati
Odgovori
+1
1 0
