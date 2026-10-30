Kripto svet pretresa največji hekerski napad doslej, vreden več milijard evrov

Podjetje Binance je sporočilo, da so vsa vplačila in izplačila "začasno ustavljena, medtem ko naša ekipa izvaja varnostne preglede, zamrzuje sredstva in sodeluje z organi pregona", poroča francoska tiskovna agencija AFP. V sodelovanju s partnerji so doslej zamrznili za približno tri milijarde evrov prizadetih sredstev, da bi preprečil krajo.

Binance, ki je največja svetovna borza kriptovalut, je napovedal, da bo "pokril vse izgube".

Po prvih ugotovitvah naj bi bil v incident vpleten prenosni računalnik inženirja, ki je bil izpostavljen varnostnemu tveganju, kar je napadalcem omogočilo nepooblaščeno prenašanje sredstev, je pojasnil Binance.