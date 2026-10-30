Kripto svet pretresa največji hekerski napad doslej, vreden več milijard evrov

Podjetje Binance je sporočilo, da so vsa vplačila in izplačila "začasno ustavljena, medtem ko naša ekipa izvaja varnostne preglede, zamrzuje sredstva in sodeluje z organi pregona", poroča francoska tiskovna agencija AFP. V sodelovanju s partnerji so doslej zamrznili za približno tri milijarde evrov prizadetih sredstev, da bi preprečil krajo.
Binance, ki je največja svetovna borza kriptovalut, je napovedal, da bo "pokril vse izgube".
Po prvih ugotovitvah naj bi bil v incident vpleten prenosni računalnik inženirja, ki je bil izpostavljen varnostnemu tveganju, kar je napadalcem omogočilo nepooblaščeno prenašanje sredstev, je pojasnil Binance.
Podjetje TRM Labs, ki se ukvarja s preiskavami s pomočjo umetne inteligence, je po navedbah BBC incident, ki je presegel rekordni hekerski napad na borzo Bybit iz leta 2025 v višini 1,5 milijarde dolarjev, pripisalo severnokorejski hekerski enoti z imenom TraderTraitor. V TRM so pojasnili, da se več elementov kibernetskega napada ujema s prejšnjimi incidenti, povezanimi s Severno Korejo, vključno z vdori v platformo Bybit.
V Binanceu so za BBC dejali, da z organi pregona tesno sodelujejo, da bi potrdili identiteto storilcev in jih privedli pred sodišče.
Kmalu po poročilih o kibernetskem napadu je vrednost bitcoina in nekaterih drugih kripotovalut strmo padla.
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