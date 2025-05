Kripto podjetnik ugrabil in dva tedna mučil italijanskega turista

Nenavadna policijska akcija sredi dneva v New Yorku. Na policijo se zatekel okrvavljen 28-letni italijanski turist, ki je trdil, da se je izmuznil iz stanovanja, v katerem ga je moški že več kot dva tedna mučil in izsiljeval. Policija je v razkošnem stanovanju, v katerem so našli improvizirano mučilnico s sledovi krvi in fotografije, na katerih je Italijan zvezan, aretirala 37-letnega Johna Woeltza. V ozadju naj bi bil spor zaradi kriptovalut.