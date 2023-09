Kripto kralj, ki je ogoljufal tudi več deset tisoč Slovencev, obsojen na 20 let

Ideolog največje piramidne sheme zadnjega desetletja, 46-letni Sebastian Karl Greenwood, ki je v kriptoshemi OneCoin opeharil tudi več deset tisoč Slovencev, bo v ameriškem zaporu presedel 20 let.

Ameriško sodišče na Manhattnu je ta teden na 20 let zapora obsodilo soustanovitelja zloglasne piramidne sheme OneCoin Sebastiana Karla Greenwooda, ki so ga aretirali na Tajskem julija 2018. 46-letni Greenwood, državljan Danske in Velike Britanije, je obsojen zaradi prevare in goljufije več 10 tisoč vlagateljev, ki naj bi jih ogoljufal za več kot štiri milijarde dolarjev. Na sodišču decembra lani se je Greenwood izrekel za krivega verižne prevare in pranja denarja. Soustanoviteljica kriptosheme Ruja Ignatova je še vedno na begu in med 10 najbolj iskanimi osebami na FBI-jevem seznamu.

OneCoin sta Greenwood in kripto kraljica Ignatova ustanovila leta 2014 v Bolgariji. Že od začetka sta posel zastavila kot prevaro, ki je postala ena največjih prevarantskih shem na svetu. V kremplje Greenwooda in Ignatove se je ujelo tudi več 10 tisoč Slovenk in Slovencev. Kot poroča Siol, je bil Greenwood pred dobrim desetletjem celo v Ljubljani, kjer je večtisočglavo množico v ljubljanski Hali Tivoli prepričeval o enkratni priložnosti za obogatitev z družbenim omrežjem SiteTalk.

Na račun sheme je Greenwood živel razsipno več let. V zgolj nekaj letih naj bi zaslužil več sto milijonov evrov, leta 2017, ko so ga s soustanoviteljico začeli preganjati, pa je izginil iz oči javnosti. Policija ga je izsledila na tajskem otoku Koh Samui leta 2018 in ga nato predala ZDA, kjer je bil vse do konca sojenja v priporu. Najvišja izrečena kazen 20 let zapora je najvišja izrečena kazen za tovrstne prevare v ZDA. Tožilstvo je nad višino kazni zadovoljno, čeprav je tožilstvo zanj sicer zahtevalo 30 let zapora. Tožilstvo ocenjuje, da je to dovolj visoka kazen, da odvrne prevarante od tovrstnih kaznivih dejanj.

icon-expand Ruja Ignatova na FBI-jevem seznamu najbolj iskanih FOTO: FBI