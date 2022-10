Kristersson s podporo skrajne desnice postal novi švedski premier

Dogovor med četverico strank na 62 straneh med drugim predvideva zaostritev priseljenske politike in boja proti kriminalu, pa tudi gradnjo novih jedrskih reaktorjev in zmanjšanje sredstev za razvojno pomoč. Vodja Švedskih demokratov Jimmie Akesson je dejal, da bi sicer raje bili del vlade in imeli svoje ministre, a da je bistveno to, kaj vlada počne, in ne to, kdo jo sestavlja.

Desni blok je na parlamentarnih volitvah 11. septembra zasedel 176 poslanskih mest, medtem ko jih je levosredinskemu bloku pod vodstvom socialnih demokratov donedavne premierke Magdalene Andersson pripadlo 173.

Največ glasov kot posamezna stranka, dobrih 30 odstotkov, so sicer pobrali socialni demokrati. Sledili so jim Švedski demokrati z dobrimi 20 in konservativci z dobrimi 19 odstotki glasov.

Za izvolitev premierja je na Švedskem dovolj že, da proti ne glasuje večina poslancev.

58-letni Kristersson naj bi svoj kabinet predstavil v torek, nato pa bo moral novo vlado uradno potrditi še švedski kralj Karl XVI. Gustav.