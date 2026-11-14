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Tehnik se je že januarja brutalno znesel nad pacientom? Družina ima pet zahtev

Zagreb, 14. 11. 2026 21.45 pred 4 minutami 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Psihiatrija

Smrt mladega Kristiana Josipa Periša v zagrebški psihiatrični bolnišnici Sveti Ivan še naprej pretresa Hrvaško. Družina pokojnega je predstavila pet zahtev za spremembe v zdravstvenem sistemu, med drugim prepoved postopkov, ki pacientom otežujejo dihanje, in obvezno snemanje njihovega fizičnega oviranja. Glavni državni tožilec Ivan Turudić je medtem potrdil možnost razširitve preiskave na druge zaposlene, ki so bili navzoči ob smrti mladeniča. Štirje zdravstveni tehniki so že v priporu, osumljeni pa so umora.

Po več shodih v podporo družini pokojnega Kristiana Josipa Periša so njegovi svojci napovedali novo srečanje, ki bo prihodnjo soboto na Trgu bana Jelačića v Zagrebu. Družina se je prek svojega odvetnika sicer zahvalila vsem, ki so se udeležili dosedanjih mirnih shodov, in pozvala k nadaljnji podpori, poroča net.hr

Udeležence prihodnjega srečanja prosijo, naj s seboj prinesejo vzglavnike. Tiste, ki se shoda ne bodo mogli udeležiti, pa pozivajo, naj prevleke za vzglavnike obesijo na okna ali balkone.

Vzglavnik je postal simbol protesta zaradi posnetka dogajanja v bolnišnici, na katerem naj bi imel Kristian med fizičnim oviranjem približno osem minut vzglavnik na obrazu.

Pet zahtev družine pokojnega

Svojci ne zahtevajo le kazenske odgovornosti za smrt Kristiana Periša, temveč tudi sistemske spremembe, ki bi preprečile ponovitev podobnih dogodkov. Njihova prva zahteva je sprememba zakonodaje, s katero bi izrecno prepovedali prekrivanje obraza pacientov in druge postopke, ki bi jim lahko oteževali dihanje.

Zahtevajo tudi obvezno snemanje vseh postopkov fizičnega oviranja pacientov in hrambo posnetkov, ki bi omogočali poznejše preverjanje ravnanja zdravstvenega osebja.

Tretja zahteva je preiskava odgovornosti vseh oseb, ki so bile v bolniški sobi v času dogodka, ne zgolj tistih, ki so neposredno sodelovali pri fizičnem oviranju mladeniča.

Družina želi tudi preverjanje vseh bolniških odsotnosti zaposlenih, ki so bile v kliniki odprte po dogodku.

Njihova peta zahteva pa je preimenovanje psihiatrične bolnišnice Sveti Ivan v Jankomirju po pokojnem Kristianu.

Odvetnik družine je ob tem opozoril tudi na žaljive komentarje, ki se pojavljajo na račun pokojnega in njegovih svojcev. Po njegovih besedah številne navedbe, ki krožijo v javnosti, ne držijo.

Psihiatrija
Psihiatrija
FOTO: Shutterstock

Preiskava bi se lahko razširila tudi na zdravnico

Glavni hrvaški državni tožilec Ivan Turudić je potrdil, da obstaja možnost razširitve preiskave na druge osebe, ki so bile v prostoru v času dogodka. Po poročanju RTL bi lahko preiskovalci preverili tudi odgovornost zdravnice, ki je bila navzoča ob nasilnem ravnanju s pacientom, vendar naj ne bi posredovala. Preiskava bi se lahko razširila tudi na vodstvo bolnišnice.

Posebej problematično je vprašanje, zakaj so bili posnetki dogodka policiji prijavljeni šele dva tedna pozneje. Ali je prišlo do opustitve dolžnega ravnanja oziroma morebitne kazenske odgovornosti drugih zaposlenih, bodo morali ugotoviti pristojni organi.

Zaradi smrti Kristiana Josipa Periša so trenutno v enomesečnem preiskovalnem priporu štirje zdravstveni tehniki. Osumljeni so kaznivega dejanja umora, za katero je po hrvaški zakonodaji zagrožena kazen do 40 let zapora.

Pacient že pred smrtjo Periša prijavil istega tehnika? 'Pet minut ga je pretepal in dušil'

V primeru se sicer pojavljajo nove, zaskrbljujoče informacije. Zdravstvenega tehnika, ki ga preiskujejo zaradi Periševe smrti, naj bi namreč že januarja letos kazensko ovadili zaradi domnevnega nasilja nad drugim pacientom. Ta je po ogledu posnetkov iz sobe 11A prepoznal moškega, ki naj bi bil decembra lani nasilen do njegovega sostanovalca v bolniški sobi.

Kot je za RTL Danas povedal odvetnik Ivan Vrdoljak, je njegova stranka decembra lani v isti psihiatrični bolnišnici prisostvovala nasilju nad drugim pacientom, ki je bil privezan na posteljo. Po njegovih besedah je njegova stranka naslednje jutro med vizito zdravnikom povedala, čemu je bila priča, vendar naj se nihče ne bi odzval. Zato je 26. januarja letos podala kazensko ovadbo zoper takrat še neznanega zdravstvenega tehnika.

Odvetnik je posebej kritičen do dejstva, da je bila ovadba vložena že januarja, vendar po njegovih informacijah do danes ni dobila epiloga.

Hrvaško združenje za zaščito pravic pacientov medtem opozarja, da prejema številna pričevanja o domnevnih nepravilnostih v psihiatričnih ustanovah po državi.

Predsednica združenja Jasna Karačić Zanetti je premierja Andreja Plenkovića pozvala k razrešitvi ministrice za zdravje in temeljitemu pregledu vseh psihiatričnih ustanov, ki skrbijo za najranljivejše paciente. Ministrica je sicer ocenila, da splošne inšpekcije v vseh ustanovah niso potrebne. Plenković je danes njeno stališče podprl. Poudaril je, da zdravstvena inšpekcija obravnava prijave in da bodo pristojni preverili vse sume nezakonitega ravnanja. Ob tem je zavrnil zahteve po odstopu ministrice.

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