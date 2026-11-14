Tehnik se je že januarja brutalno znesel nad pacientom? Družina ima pet zahtev

Po več shodih v podporo družini pokojnega Kristiana Josipa Periša so njegovi svojci napovedali novo srečanje, ki bo prihodnjo soboto na Trgu bana Jelačića v Zagrebu. Družina se je prek svojega odvetnika sicer zahvalila vsem, ki so se udeležili dosedanjih mirnih shodov, in pozvala k nadaljnji podpori, poroča net.hr. Udeležence prihodnjega srečanja prosijo, naj s seboj prinesejo vzglavnike. Tiste, ki se shoda ne bodo mogli udeležiti, pa pozivajo, naj prevleke za vzglavnike obesijo na okna ali balkone. Vzglavnik je postal simbol protesta zaradi posnetka dogajanja v bolnišnici, na katerem naj bi imel Kristian med fizičnim oviranjem približno osem minut vzglavnik na obrazu.

Pet zahtev družine pokojnega

Svojci ne zahtevajo le kazenske odgovornosti za smrt Kristiana Periša, temveč tudi sistemske spremembe, ki bi preprečile ponovitev podobnih dogodkov. Njihova prva zahteva je sprememba zakonodaje, s katero bi izrecno prepovedali prekrivanje obraza pacientov in druge postopke, ki bi jim lahko oteževali dihanje. Zahtevajo tudi obvezno snemanje vseh postopkov fizičnega oviranja pacientov in hrambo posnetkov, ki bi omogočali poznejše preverjanje ravnanja zdravstvenega osebja. Tretja zahteva je preiskava odgovornosti vseh oseb, ki so bile v bolniški sobi v času dogodka, ne zgolj tistih, ki so neposredno sodelovali pri fizičnem oviranju mladeniča. Družina želi tudi preverjanje vseh bolniških odsotnosti zaposlenih, ki so bile v kliniki odprte po dogodku. Njihova peta zahteva pa je preimenovanje psihiatrične bolnišnice Sveti Ivan v Jankomirju po pokojnem Kristianu. Odvetnik družine je ob tem opozoril tudi na žaljive komentarje, ki se pojavljajo na račun pokojnega in njegovih svojcev. Po njegovih besedah številne navedbe, ki krožijo v javnosti, ne držijo.

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Preiskava bi se lahko razširila tudi na zdravnico

Glavni hrvaški državni tožilec Ivan Turudić je potrdil, da obstaja možnost razširitve preiskave na druge osebe, ki so bile v prostoru v času dogodka. Po poročanju RTL bi lahko preiskovalci preverili tudi odgovornost zdravnice, ki je bila navzoča ob nasilnem ravnanju s pacientom, vendar naj ne bi posredovala. Preiskava bi se lahko razširila tudi na vodstvo bolnišnice. Posebej problematično je vprašanje, zakaj so bili posnetki dogodka policiji prijavljeni šele dva tedna pozneje. Ali je prišlo do opustitve dolžnega ravnanja oziroma morebitne kazenske odgovornosti drugih zaposlenih, bodo morali ugotoviti pristojni organi. Zaradi smrti Kristiana Josipa Periša so trenutno v enomesečnem preiskovalnem priporu štirje zdravstveni tehniki. Osumljeni so kaznivega dejanja umora, za katero je po hrvaški zakonodaji zagrožena kazen do 40 let zapora.

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