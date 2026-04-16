Atlantski morski tok slabi hitreje, kot so znanstveniki pričakovali

Najnovejša znanstvena raziskava kaže, da je možnost zloma ključnega atlantskega morskega tokovnega sistema bistveno večja, kot so doslej ocenjevali, poroča The Guardian. Podnebni modeli, ki prikazujejo najhujše scenarije upočasnjevanja atlantskega toka, se najbolje ujemajo z dejanskimi meritvami v oceanih, kar znanstvenike zelo skrbi.

Atlantska meridionalna preobratna cirkulacija (AMOC) je eden temeljnih stebrov globalnega podnebnega sistema. Skrbi za prenos tople vode iz tropov proti Evropi in Arktiki ter s tem blaži evropsko podnebje. Že zdaj je najšibkejša v zadnjih 1600 letih, nova analiza pa kaže, da se lahko do konca stoletja upočasni za 42–58 odstotkov, kar skoraj neizogibno vodi v kolaps.

Raziskovalci so združili podatke iz meritev oceanov z obstoječimi podnebnimi modeli in tako močno zmanjšali negotovost napovedi. Izkazalo se je, da tako imenovani "pesimistični" modeli, ki so prej veljali za pretirane, dejansko najbolje odražajo realno stanje v oceanih.