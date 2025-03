Kritično na Hrvaškem in v BiH: hiše pod vodo, v Tuzli iščejo pogrešane

Najbolj kritično stanje na Hrvaškem je na območju Orahovice in okoliških občin na severovzhodu države, kjer je v zadnjih 24 urah padlo skoraj 80 litrov padavin na kvadratni meter. Narasli so vodostaji potokov in rek, reka Vučica pa je prestopila bregove in po navedbah lokalnih oblasti poplavila prve hiše.

Prebivalci so vso noč reševali imovino in z vrečami peska gradili nasipe, poroča Net.hr. Na terenu so gasilci in komunalne službe. Evakuacija prebivalcev po besedah župana Orahovice Saše Risterja še ni bila potrebna, prav tako nihče ni potreboval zdravniške pomoči, poroča hrvaška javna radiotelevizija HRT. Zaradi velikih količin padavin je oviran promet na nekaterih cestah.