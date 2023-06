Kritike na račun grške obalne straže in Frontexa: 'Preobremenjena ladja je v težavah'

Z ladjo je v stik večkrat stopilo tudi grško ministrstvo za pomorstvo, pri čemer so jim zagotovili, da bodo pluli naprej v Italijo. Ladja, ki je plula pod malteško zastavo, jim je priskrbela hrano in vodo, pozneje pa jim je še ena ladja odpeljala vodo. Okoli 01.30 zjutraj je bila grška obalna straža obveščena, da se je motor ladje pokvaril.

Mejna agencija EU Frontex je sporočila, da je ladjo opazila v torek zgodaj popoldne ter o tem takoj obvestila grške in italijanske oblasti. Obalna straža je navedla, da je bil prvi stik z ribiško ladjo vzpostavljen ob 14.00 in da ni bila podana nobena prošnja za pomoč.

Trajalo je le deset do 15 minut, da se je ladja popolnoma prevrnila in potonila. Ko je grška obalna straža prispela do ladje se je začelo obsežno iskanje in reševanje potnikov, vendar je to oteževal močan veter. Sicer obstajajo pomisleki, da je obalna straža, kljub temu, da so vedeli, da ladja tone, potrebovala več časa, preden so prišli na pomoč. Kapitan obalne straže Nikolaos Alexiou je za javno televizijo povedal, da je ladja potonila v enem najglobljih delov Sredozemskega morja.

Alarm Phone, telefon za pomoč migrantom v stiski na morju, je na svoji spletni strani objavil, da so jih potniki okoli 17. ure klicali in prosili za pomoč, nakar so iz Alarm Phona poklicali in opozorili grško obalno stražo na to ladjo, a so bile grške oblasti že obveščene. "Grški in drugi evropski organi so torej dobro vedeli za to prenatrpano in neprimerno za plovbo plovilo. Reševalna akcija se ni začela."

Kljub temu, da so potniki z ladje zavračali pomoč Frontexa, je to po besedah prostovoljcev pri Alarm Phonu, le zato, ker vedo za grozljive prakse nasilja, ki jih izvajajo grški organi nad migranti. "Grčija je postala 'ščit Evrope', kot je nekoč dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki nasilno odvrača ljudi na poti."

Jérôme Tubiana iz organizacije Zdravniki brez meja je za francoski radio povedal, da bi morali tako evropski kot grški organi posredovati že prej. "Resnično šokantno je slišati, da je Frontex letel nad ladjo in nihče ni posredoval, ker je ladja zavrnila vse ponudbe pomoči. Preobremenjena ladja je ladja v stiski."

Čoln naj bi bil namenjen iz Libije v Italijo, večina ljudi na krovu pa naj bi bilo moških, stari okoli 20 let. Potovali so že več dni, so poročali lokalni mediji. Preživeli so govorili o 500 do 750 potnikov na krovu, regionalni direktor za zdravje Yiannis Karvelis pa je opozoril na tragedijo brez primere. "Število ljudi na krovu je bilo veliko večje od zmogljivosti, ki bi jo ta ladja lahko imela." Eden od preživelih je bolnišničnemu zdravniku v Kalamati povedal, da je v podpalubju videl 100 otrok.

Preživeli so bili prepeljani v Kalamato, številne pa so zaradi podhladitve ali lažjih poškodb oskrbeli v bolnišnici. Grška predsednica Katerina Sakellaropoulou je obiskala nekatere od rešenih in izrazila žalost za utopljenimi.