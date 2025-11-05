Svetli način
Tujina

Kriv desetih umorov in 27 poskusov umorov, obsojen na dosmrtno zaporno kazen

Aachen, 05. 11. 2025 14.22 | Posodobljeno pred 2 urama

Avtor
Ne.M. , STA
Deželno sodišče v nemškem Aachnu je na dosmrtno zaporno kazen obsodilo negovalca, ki ga je spoznalo krivega umora desetih pacientov. Po ugotovitvah sodišča je moški paciente v paliativni oskrbi usmrtil z injekcijami pomirjeval v kombinaciji z močnimi protibolečniskimi zdravili.

Sodišče je ugotovilo posebno težo krivde, s čimer je izpustitev po 15 letih prestane zaporne kazni načeloma izključena.
Obsojenega negovalca so sprva obtožili devetih umorov in 34 poskusov umorov med decembrom 2023 in majem 2024. Sodišče v Aachnu je moškega danes spoznalo krivega desetih umorov in 27 poskusov umorov ter ga obsodilo na dosmrtno zaporno kazen.

Posebna teža krivde

Sodišče je ugotovilo posebno težo krivde, s čimer je izpustitev po 15 letih prestane zaporne kazni načeloma izključena, navaja dpa. Iz obtožnice izhaja, da je bil motiv za dejanja storilca želja, da pomiri paciente in si tako olajša delo med nočnimi izmenami. Moški je vse obtožbe zanikal.

Preiskovalci trenutno preverjajo še vrsto drugih sumljivih primerov iz njegovih prejšnjih delovnih let. Tožilstvo v Aachnu pa je že napovedalo, da bo proti moškemu verjetno vložilo novo obtožnico.

Primer spominja na umore, ki jih je v začetku tega stoletja zagrešil negovalec Niels Högel. Leta 2019 je bil zaradi 85 umorov obsojen na dosmrtno zaporno kazen in velja za najhujšega serijskega morilca v zgodovini sodobne Nemčije. Motiv za njegova dejanja je ostal nejasen.

umori negovalec injekcija zapor smrt pomirjevala
