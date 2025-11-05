Kriv desetih umorov in 27 poskusov umorov, obsojen na dosmrtno zaporno kazen

Sodišče je ugotovilo posebno težo krivde, s čimer je izpustitev po 15 letih prestane zaporne kazni načeloma izključena.

Obsojenega negovalca so sprva obtožili devetih umorov in 34 poskusov umorov med decembrom 2023 in majem 2024. Sodišče v Aachnu je moškega danes spoznalo krivega desetih umorov in 27 poskusov umorov ter ga obsodilo na dosmrtno zaporno kazen.

Sodišče je ugotovilo posebno težo krivde, s čimer je izpustitev po 15 letih prestane zaporne kazni načeloma izključena, navaja dpa. Iz obtožnice izhaja, da je bil motiv za dejanja storilca želja, da pomiri paciente in si tako olajša delo med nočnimi izmenami. Moški je vse obtožbe zanikal.

Preiskovalci trenutno preverjajo še vrsto drugih sumljivih primerov iz njegovih prejšnjih delovnih let. Tožilstvo v Aachnu pa je že napovedalo, da bo proti moškemu verjetno vložilo novo obtožnico.