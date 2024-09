Kriva, da je soseda smrtno okužila s koronavirusom

Avstrijko so spoznali za krivo, da je leta 2021 svojega soseda okužila s koronavirusom, kar je bilo za žrtev usodno. "Smilite se mi, saj sem prepričan, da se je to že zgodilo. A imate to nesrečo, da je strokovnjak skoraj z absolutno gotovostjo ugotovil, da gre za okužbo, ki je prišla od vas," je obtoženi na sodišču dejal sodnik. Sodba sicer še ni pravnomočna.