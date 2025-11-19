Kriva je bila ena sama žica: 300-metrska ladja lani trčila v most

Zaradi težav z ožičenjem je na ladji Dali 26. marca 2024 dvakrat prišlo do izpada električne energije, preden je ta izgubila nadzor in trčila v most Francis Scott Key v Baltimoru. V nesreči je umrlo šest oseb, kot poroča Al Jazeera.

Predsednica ameriškega Nacionalnega odbora za varnost v prometu (NTSB) Jennifer Homendy je dejala, da je iskanje krivca za nesrečo zahtevalo več mesecev dela: "Dali, ki je s 300 metri dolga toliko kot Eifflov stolp, vsebuje kilometre napeljave in tisoče električnih povezav. Iskanje te ene same žice je bilo kot iskanje ohlapne zakovice na Eifflovem stolpu."

Preiskovalci so ugotovili, da je posadka ladje poskušala usmeriti ladjo stran od mostu, vendar ji to zaradi težav z elektriko ni uspelo.

Preiskovalna agencija je pohvalila posadko ladje, ker je o težavah hitro obvestila lokalne oblasti, zaradi česar so oblasti v Marylandu lahko hitro ustavile promet čez skoraj 4 kilometre dolg most. V tistem času pa je bilo na mostu že sedem delavcev, v nesreči jih je umrlo šest.