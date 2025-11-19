Svetli način
Kriva je bila ena sama žica: 300-metrska ladja lani trčila v most

Baltimore, 19. 11. 2025 08.16 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S.
Komentarji
11

Večmesečna preiskava ameriškega Nacionalnega odbora za varnost v prometu je potrdila, da je za lansko zrušitev mostu Francis Scott Key v Baltimoru kriva ena sama ohlapna žica na 300-metrski kontejnerski ladji Dali. Ob njenem trčenju v most je umrlo šest oseb. Strošek obnove mostu se je zaradi dviga cen materiala več kot podvojil, poročajo lokalne oblasti.

Zaradi težav z ožičenjem je na ladji Dali 26. marca 2024 dvakrat prišlo do izpada električne energije, preden je ta izgubila nadzor in trčila v most Francis Scott Key v Baltimoru. V nesreči je umrlo šest oseb, kot poroča Al Jazeera.

Predsednica ameriškega Nacionalnega odbora za varnost v prometu (NTSB) Jennifer Homendy je dejala, da je iskanje krivca za nesrečo zahtevalo več mesecev dela: "Dali, ki je s 300 metri dolga toliko kot Eifflov stolp, vsebuje kilometre napeljave in tisoče električnih povezav. Iskanje te ene same žice je bilo kot iskanje ohlapne zakovice na Eifflovem stolpu."

Preiskovalci so ugotovili, da je posadka ladje poskušala usmeriti ladjo stran od mostu, vendar ji to zaradi težav z elektriko ni uspelo.

Preiskovalna agencija je pohvalila posadko ladje, ker je o težavah hitro obvestila lokalne oblasti, zaradi česar so oblasti v Marylandu lahko hitro ustavile promet čez skoraj 4 kilometre dolg most. V tistem času pa je bilo na mostu že sedem delavcev, v nesreči jih je umrlo šest.

Ladijski kanal so v celoti ponovno odprli junija, a po poročilih oblasti mostu ne bodo ponovno odprli pred letom 2030. Nova ocena stroškov obnove mostu naj bi zdaj znašala od 4,3 do 5,2 milijarde dolarjev (3,7 do 4,4 milijarde evrov), je sporočila prometna uprava Marylanda.

"Predhodne ocene stroškov in časa projekta so bile narejene manj kot dva tedna po začetni nesreči in preden so bile izvedene kakršne koli inženirske ali projektne študije," je po poročanju CNN odstopanje med obema ocenama pojasnil guverner Marylanda Wes Moore.

"Od takrat so se nacionalne gospodarske razmere poslabšale, stroški materiala pa so se povečali. Hkrati so povišani stroški posledica zveznih standardov za načrtovanje in odpornost," je še dejal.

KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1854475
19. 11. 2025 10.33
Z lahkoto,sam u rikverc pa gas do podna 🙂
ODGOVORI
0 0
mackon08
19. 11. 2025 10.28
Verjetno je ladja bila že preblizu mosta, če ne bi bila bi motorje lahko ustavili in dali v vzvratno samo to ne gre tako hitro kot pri avtomobilu.
ODGOVORI
0 0
SenecaLucius
19. 11. 2025 10.21
+2
“kriva ena sama ohlapna žica”? Tale članek je prevajal nek hud tehnični strokovnjak ali strokovnjakinja…..
ODGOVORI
2 0
Uporabnik1854475
19. 11. 2025 10.34
Mogoče kak un,hm .. inženir?
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1854475
19. 11. 2025 10.19
+2
Specialna žica ki poteka skozi prazno glavo , njen namen je da drži ušesa na svojem mestu
ODGOVORI
2 0
Delavec_Slo
19. 11. 2025 10.12
+1
PA UKRAJINC JE VOZU!
ODGOVORI
1 0
biggbrader
19. 11. 2025 09.42
+2
Povsod so Alenke doma !
ODGOVORI
3 1
Aleksei Kaar
19. 11. 2025 09.29
+2
A je to una žička, ki je nagajala tudi našemu oklepniku?
ODGOVORI
3 1
tom74
19. 11. 2025 09.27
-1
Na kitajskem bi ze stal
ODGOVORI
1 2
Rudar
19. 11. 2025 10.01
+2
Na Kizajskem bi padel že osemkrat.
ODGOVORI
2 0
GUNDABAD
19. 11. 2025 09.07
-1
kakšen članek je pa to, ne repa ne glave? kakšna ohlapna žica?
ODGOVORI
2 3
