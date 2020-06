Kriva za umor sestre, ki so jo po 19 letih našli v skrinji družinske hiše

Primer Jasmine Dominić je pretresel hrvaško javnost. Truplo so odkrili 16. februarja 2019 v zamrzovalni skrinji v družinski hiši v Palovcu, v kateri je Smiljana Srnec živela s soprogom in otroki. Jasmina je izginila leta 2000, da jo pogrešajo, pa so policiji prijavili šele pet let pozneje.

Sodišče je odločilo, da je Srnečeva kriva umora svoje sestre. Dobila je najvišjo možno kazen, in sicer 15 let zapora. Na zadnjem naroku je obsojenka zanikala, da bi ubila svojo sestro. "Rada bi rekla, da nisem kriva. Nisem ubila sestre. Ostala sem brez nje. Težko mi je. Še zdaj jemljem pomirjevala. Rada sem jo imela in vedno jo bom imela rada,"je takrat dejala skozi solze. Tudi danes je ves izrek kazni jokala, piše index.hr.

Sodnik je obrazložil, da so udarci povzročili obsežne poškodbe glave in možganov. Že ob prvem udarcu je verjetno Jasmina izgubila zavest. Smrt je nastopila kmalu po zadanih poškodbah, Jasmini pa ni bilo več pomoči.

Žrtev so slekli in zavili v črne vrečke, nato pa jo odložili v skrinjo. Sodnik je naštel vse laži, ki jih je izrekla Smiljana, ko je pripovedovala, kje se nahaja Jasmina. Trdila je med drugim, da je sestra na križarjenju po Franciji in da je redno z njo v stikih.

Smilijana Srnec je bila prištevna, ko je storila zločin, sodnik pa je še dodal, da ni podala nobene razlage, zakaj je truplo hranila v skrinji. Dejala je le, da priče lažejo in da je nedolžna. "Lahko rečemo, da je zločin storila na zahrbten način. Truplo je nato skrivala v lastnem domu, kjer je živela z družino. Edina olajševalna okoliščina je, da je Smilijana mati treh otrok," je zaključil sodnik. 15-letna zaporna kazen je najvišja kazen po zakonu iz leta 1997.

Kronski dokazi naj bi bili prstni odtisi iz skrinje, ki razkrivajo, da je samo Smiljana premikala truplo svoje sestre. Forenziki pa naj bi v skrinji našli tudi njen DNK, ki naj bi potrjeval sume, da je bila v kontaktu s truplom svoje sestre in da ga je prav ona spravila v zamrzovalnik pred 19 leti. Smiljana se je ves čas preiskave branila z molkom. Edini trenutek, ko se je zlomila in priznala, da je v zamrzovalni skrinji truplo njene sestre, je bil, ko so policisti prišli v hišo po tem, ko so jih obvestili o grozljivi najdbi.