Za grozovite julijske poplave kriv človek

Raziskovalci so se po koncu uničujočih poplav osredotočili na zahodno Evropo, natančneje na vzhodno Francijo, zahodno Nemčijo, vzhodno Belgijo, Nizozemsko, Luksemburg in severno Švico, da bi pokazali, kako naraščajoče temperature vplivajo na takšne ekstremne dogodke. Študije so pokazale, da so podnebne spremembe, za katere je kriv človek, intenzivnost dežja povečale za 3 do 19 odstotkov, in to če upoštevamo zgolj padavine, ki padejo v enem dnevu. Zaradi visokih temperatur pa se možnost poplav poveča za 1,2 do celo devetkrat.

Intenzivno dvodnevno deževje v Nemčiji in Belgiji je še bolj razmočilo že tako ali tako mokro zemljo, kombinacija z lokalnimi hidrološkimi faktorji in sestavo tal pa je pripeljala do grozovitih poplav, ki so odnašale življenja.