Kriza na Otoku: zaradi pomanjkanja zelenjave omejitve pri nakupih

Krizo pomanjkanja zelenjave dodatno zaostruje manjša proizvodnja v rastlinjakih doma in na Nizozemskem zaradi visokih stroškov energije.

Največja britanska maloprodajna trgovska veriga Tesco je pred dnevi sledila drugim tekmecem in uvedla količinske omejitve pri nakupu paradižnika, paprike in kumaric na posameznega kupca.

Kot je za radio BBC ocenil nekdanji direktor druge največje trgovske verige v državi Sainsbury's Justin King , je država trenutno močno izpostavljena uvozu, ker se je vlada odločila, da domačim pridelovalcem ne bo pomagala pri kritju visokih stroškov za energijo. "Trenutno smo priča resničnemu pomanjkanju, a smo si te težave nakopali sami. Lahko bi se odločili za to, da bi jim subvencionirali stroške energije, kot smo storili tudi za druge industrije," je dejal.

Pridelava zelenjadnic, ki naj bi po ocenah nacionalnega sindikata britanskih kmetov padla na najnižjo raven od leta 1985, je bila namreč izključena iz vladne sheme za energetsko intenzivne panoge, prek katere so zagotovili pomoč za stroške energije.

Po oceni poznavalcev razmer je uvajanje omejitev pri nakupih zelenjadnic s strani trgovcev pravičen ukrep, saj omogoča, da do teh izdelkov pridejo predvsem tisti, ki jih resnično potrebujejo. K majhni ponudbi na policah trgovin pa dodatno prispevajo tudi restavracije in ulični prodajalci zelenjave, ki se po zaloge tovrstnih izdelkov odpravljajo v trgovine in ne k veletrgovcem, saj se tudi ti soočajo s pomanjkanjem zelenjadnic.