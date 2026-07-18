Kriza pri Volkswagnu: zaprtja tovarn in na tisoče ogroženih delovnih mest

Napoved, da jih bo v prihodnjih mesecih doletel morda največji val odpuščanj v zgodovini svetovne avtomobilske industrije, je na ulice pognala več tisoč zaposlenih.

"Tovarne zapirajo, odpuščanjem ni videti konca. To vemo vsi. Vendar je treba poudariti, da mi, delovna sila, nismo povzročili te krize," je bila kritična predsednica Sveta delavcev v Volkswagnu, Daniela Cavallo.

Paradoks je očiten, so jasni zaposleni. Volkswagen, v prevodu ljudski avto, bo na cedilu pustil 50.000 družin po vsem svetu.

"Govorimo o več deset tisoč delovnih mestih v okrožju Zwickau – ne le pri Volkswagnu, temveč tudi pri vseh dobaviteljih, s katerimi VW sodeluje - vse bo prizadelo," je poudaril Ronny Ott, predsednik sveta delavcev v podjetju Schnellecke Logistik.

In niti slovenska podjetja pri tem ne bodo izjema. Celotna slovenska avtomobilska industrija, ki zaposluje približno 40.000 ljudi ter ustvari deset odstotkov slovenskega BDP-ja in skoraj 25 odstotkov slovenskega izvoza, je seveda močno vezana na nemški trg. Zato lahko črni oblaki, ki se zgrinjajo nad to avtomobilsko velesilo, skrbijo tudi nas.