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Kriza pri Volkswagnu: zaprtja tovarn in na tisoče ogroženih delovnih mest

Wolfsburg, 18. 07. 2026 19.25 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
Ema Čepon
Volkswagen

Je nemški avtomobilski velikan Volkswagen pred najbolj množičnim odpuščanjem v skoraj 90-letni zgodovini? Ukinili bodo najmanj 50.000 delovnih mest in zaprli štiri tovarne. Bo kriza že kmalu prišla tudi k nam? Skupina Volkswagen je namreč največji kupec slovenskih dobaviteljev v avtomobilski industriji.

Napoved, da jih bo v prihodnjih mesecih doletel morda največji val odpuščanj v zgodovini svetovne avtomobilske industrije, je na ulice pognala več tisoč zaposlenih.

"Tovarne zapirajo, odpuščanjem ni videti konca. To vemo vsi. Vendar je treba poudariti, da mi, delovna sila, nismo povzročili te krize," je bila kritična predsednica Sveta delavcev v Volkswagnu, Daniela Cavallo.

Paradoks je očiten, so jasni zaposleni. Volkswagen, v prevodu ljudski avto, bo na cedilu pustil 50.000 družin po vsem svetu.

"Govorimo o več deset tisoč delovnih mestih v okrožju Zwickau – ne le pri Volkswagnu, temveč tudi pri vseh dobaviteljih, s katerimi VW sodeluje - vse bo prizadelo," je poudaril Ronny Ott, predsednik sveta delavcev v podjetju Schnellecke Logistik.

In niti slovenska podjetja pri tem ne bodo izjema. Celotna slovenska avtomobilska industrija, ki zaposluje približno 40.000 ljudi ter ustvari deset odstotkov slovenskega BDP-ja in skoraj 25 odstotkov slovenskega izvoza, je seveda močno vezana na nemški trg. Zato lahko črni oblaki, ki se zgrinjajo nad to avtomobilsko velesilo, skrbijo tudi nas.

Volkswagen
Volkswagen
FOTO: Shutterstock

V Boxmarku, kjer za Volkswagnove avtomobile izdelujejo sedežne prevleke, so naročila začela padati že pred časom.

"No, če se mogoče v odstotkih izražam, če smo prej 100-odstotno dobavljali v Volkswagnovo dobavno verigo, danes dobavljamo tu mogoče še samo 30 odstotkov. Padec je velik," je pojasnil Marjan Trobiš, direktor Boxmark Leather in predsednik Združenja delodajalcev.

A so se številni, razlaga Trobiš, na krizo še pravočasno prilagodili. "Šli smo v nove panoge, kot je letalska industrija ... Da to odvisnost iz avtomobilskega sektorja prenesemo v bistvu na več stebrov. Je dobro imeti več nog, namesto da stojimo samo na eni, in to se je zdaj tudi pokazalo," dodaja Trobiš.

Nemški koncern sicer še vedno ustvarja enormne dobičke. Letos je samo v prvem četrtletju ustvaril 2,5 milijarde evrov, kar pa je še vedno občutno manj kot v preteklih letih.

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KOMENTARJI11

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MasteRbee
18. 07. 2026 20.54
Tesla je od ustanovitve leta 2003 do leta 2020 posloval z izgubo. Tu pa je deset milijard letnega dobička pa samo jokanje.
Odgovori
0 0
jung
18. 07. 2026 20.43
Leve struje so uničile EU. Desnim zapuščajo pogorišče.
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0 0
Banion
18. 07. 2026 20.41
čudoviti gospodarski dosežki evropske politike pod vodstvom mad vunderlajne. Seveda je kriza kajti s sankcijami se je zaprel tudi velik ruski trg, četudi je kupoval veliko rabljneih avtomobilov so ti imeli višje cenepri menjavi staro za novo in če so se nemci odločili avto voziti v poprečju eno leto dlje, to pomeni eno letno zalogo pri prizvajalcih
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0 0
5TIG
18. 07. 2026 20.38
Vonder l ajdra in njeni hlapici bodo EU spravili v propad. Pošiljanje denarja v Ukraino, kupovanje energentov od amerov, več denarja za NATO...in še bi se dalo naštevati.. za vsa ta deanja pa se talajo podkupnine ,dobički.. boli njih kako živi mali človek.. Namesto da bi EU pomagala svojim firmam kot je VW, raje pere denar in ga krade državljanom EU... Če ljudje še zdaj ne vidijo kaj se dejansko dogaja,potem pa naj propade vse..
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0 0
mandan
18. 07. 2026 20.23
Zeleeeeno...zelena trava bo hrana za evropo....in hvala eliti eu..von lajen dalje
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+4
4 0
HUSO BOSS
18. 07. 2026 20.14
KITAJČKI POČASI PREVZEMAJO OBLAST NAD AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO
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+4
4 0
kakorkoliže
18. 07. 2026 20.09
Ko Nemčija kihne, Slovenija zboli. Prihaja kriza vseh kriz, vojna stane, ogromno stane in pušča za seboj razdejanje in revščino.
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+2
3 1
Storz909
18. 07. 2026 19.55
Važn je da se dnar fedra v Ukrajino....sej ni važn da firma za firmo propadajo po EU.....važn je da se dnar vedn najde za tega našmrkanega ......
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+5
6 1
Kameleon Kiddo
18. 07. 2026 20.08
Za vsako ceno nas hočejo porinit v vojno. Folk pa nemo opazuje. Eni palamudijo drugi pa so ze zdavnaj zgubli upanje.
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+4
4 0
vlahov
18. 07. 2026 19.53
Država pobira previsoke davke .
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+4
4 0
Diabloss
18. 07. 2026 19.53
pa take cene svojih avtov imajo
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+6
6 0
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