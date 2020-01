Kriza s plastičnimi odpadki: 'Malezija ne bo svetovni smetnjak'

Malezija ne bo več dovolila drugim državam, da na njenem območju odlagajo svoje plastične odpadke. Država je od konca lanskega leta uspešno vrnila 150 zabojnikov plastičnih odpadkov 13 državam, večinoma državam iz razvitega sveta.

Malezijska ministrica za energijo, znanost, tehnologijo, okolje in podnebne spremembe Jeo Bi Jinje dejala, da bo država do sredine leta 2020 poslala še 110 zabojnikov smeti v države izvora. V ZDA so do zdaj vrnili 4120 ton plastičnih odpadkov. "To je poteza Malezije brez primere,"je zapisala ministrica na Facebooku."Nočemo biti svetovni smetnjak." Bogate države, večinoma z zahoda, so začele, odkar je Kitajska leta 2017 prepovedala uvoz nekaterih plastičnih odpadkov, pošiljati neželene smeti v jugovzhodno Azijo. Zdaj so začele tudi te države, med drugim Malezija, pošiljati odpadke nazaj. Jinova je dejala, da imajo ključna malezijska pristanišča stroga navodila, da preprečijo nedovoljen uvoz odpadkov. Poleg tega je bilo zaprtih več kot 200 nelegalnih tovarn za "recikliranje" plastike, piše CCTV.

Zahodne države na stotine ton odpadkov pošiljajo v manj razvite države, medtem ko doma vztrajajo pri recikliranju. FOTO: AP

Do zdaj je bilo v Francijo vrnjenih 43 ladijskih zabojnikov, 42 v Združeno kraljestvo, 17 v Združene države Amerike, 11 v Kanado, 10 v Španijo in ostalo v Hongkong, Japonsko, Singapur, Portugalsko, Kitajsko, Bangladeš, Šrilanko in Litvo, je ministrstvo sporočilo v ponedeljek. Malezija z vračanjem ni izgubila denarja – vse stroške so krili ladijski prevozniki in podjetja, ki se ukvarjajo z uvozom in izvozom odpadkov. "Ne gre za denar, temveč za dostojanstvo," je dejala Jinova. Pod pogojem, da ZDA sodelujejo, naj bi jim letos vrnili še 60 zabojnikov. Kanadi morajo vrniti 15, Japonski 14, Združenemu kraljestvu devet in Belgiji osem, je dejala ministrica novinarjem na tiskovni konferenci. Malezijske oblasti nameravajo februarja izvesti akcijski načrt za nezakonit uvoz plastike, da bi pospešili postopke vračanja. Jinova je pojasnila, da je cilj načrta "okrepiti in standardizirati" postopke za boj proti nezakonitemu uvozu plastičnih odpadkov.

Dvojna težava: v državah izvora se ponašajo s čistočo in uspešnim reševanjem težav z odpadki, a ta problem je bil zgolj preusmerjen drugam. FOTO: AP

Kitajska uvoz začela omejevati leta 2017 Odkar je Kitajska leta 2017 prepovedala uvoz nekaterih vrst odpadkov, so se pošiljke iz tujine zmanjšale za 71 odstotkov, so sporočili kitajski birokrati. Kitajska je leta 2019 sprejela skoraj 13,5 milijona ton smeti in pričakuje, da bo pošiljke v naslednjih dvanajstih mesecih povsem ustavila, je povedal Liu Jubin, predstavnik ministrstva za ekologijo in okolje. Medtem ko so ZDA leta 2016 na Kitajsko odposlale 760 milijonov ton plastičnih odpadkov, je ta količina po uvedbi predpisov na Kitajskem upadla za 95 %. ZDA so nato preusmerile izvoz v jugovzhodno Azijo, a poplava novih smeti je pripeljala do tega, da so številne države uvedle svoje plastične prepovedi in ZDA poslale v manjšo krizo z odpadki.

Kitajska bo letos popolnoma omejila uvoz odpadkov iz tujine. FOTO: AP