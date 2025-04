Potres v Mjanmaru: število žrtev preseglo 2000, ranjenih 3900

OGLAS

Število žrtev po petkovem potresu z magnitudo 7,7 v Mjanmaru je preseglo 2000. Epicenter potresa je bil v bližini drugega največjega mjanmarskega mesta Mandalaj, sunek pa je poškodoval mestno letališče, upogibal ceste in porušil na stotine zgradb. Mjanmarska zvezna televizija MRTV je poročala, da je vodja mjanmarske hunte Min Aung Hlaing pakistanskemu premierju med klicem povedal, da je bilo ubitih 2065 ljudi, več kot 3900 je ranjenih in približno 270 pogrešanih. Država, ki je že prizadeta zaradi državljanske vojne, se zdaj bori s še več lakoto in izbruhi bolezni. Pomoč dodatno ovirajo izpadi električne energije, pomanjkanje goriva in motnje komunikacij. Pomanjkanje težke mehanizacije je upočasnilo operacije iskanja in reševanja, zaradi česar so mnogi morali ročno iskati preživele pri dnevnih temperaturah nad 40 stopinj Celzija. Reševalci v porušenem samostanu U Hla Thein so povedali, da še vedno iščejo približno 150 mrtvih menihov.

Po potresu v Mjanmaru FOTO: Profimedia icon-expand

Okoli 700 muslimanskih vernikov, ki so se udeležili petkove molitve, je bilo ubitih, ko so se zrušile mošeje, je dejal član usmerjevalnega odbora mjanmarske muslimanske mreže Pomladne revolucije Tun Kji.

"Že pred tem potresom je skoraj 20 milijonov ljudi v Mjanmaru potrebovalo humanitarno pomoč," je dejal Marcoluigi Corsi, humanitarni koordinator Združenih narodov. "Na tej stopnji nam resnično ni jasen obseg uničenja," je za Associated Press povedala namestnica direktorja programov v Mjanmaru pri Mednarodnem reševalnem odboru Lauren Ellery. Določena mesta so odrezana zaradi zemeljskih plazov, Svetovna zdravstvena organizacija pa je sporočila, da so uničene tri bolnišnice, 22 pa jih je v regiji delno poškodovanih. "Prisotna je nujna potreba po travmatološki in kirurški oskrbi, zalogah za transfuzijo krvi, anestetikih, osnovnih zdravilih in podpori za duševno zdravje," so še zapisali.

Po potresu v Mjanmaru FOTO: Profimedia icon-expand

V osrednjem in severozahodnem Mjanmaru je porušenih ali hudo poškodovanih več kot 10.000 zgradb, je sporočila humanitarna agencija ZN. V Mandalaju se je zrušil vrtec, pri čemer je umrlo 50 otrok in dva učitelja. Analiza satelitskih posnetkov Mandalaja, pripravljena z umetno inteligenco, je pokazala, da je od 80- do 100-odstotno uničenih 515, od 20- do 80-odstotno pa uničenih 1524 stavb.

Preživele iščejo tudi v Bangkoku Na pomoč v Bangkok, kjer je potres ubil najmanj 18 ljudi, je odšlo tudi ameriško reševalno osebje. S Tajske poročajo o še 33 ranjenih in 78 pogrešanih. Pomoč z vseh strani Mjanmar, ki je po poročanju ZN zaradi aktualne državljanske vojne ena najzahtevnejših držav na svetu za delovanje humanitarnih organizacij, prejema pomoč iz več držav, med drugim iz Rusije, Kitajske, Indije in več držav jugovzhodne Azije. Evropska unija, Velika Britanija, Avstralija, Nova Zelandija in Južna Koreja so ravno tako napovedale pomoč.