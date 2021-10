'Krize z dobavami ne bomo reševali z nenadzorovanim priseljevanjem'

Na vprašanje v oddaji BBC glede opozorila finančnega ministra Rishija Sunaka, da bi se pomanjkanje zalog lahko nadaljevalo do božiča, je odgovoril: "Rishi ima vedno prav." Nato pa je hitro dodal: "Odvisno, kako si razlagate njegove besede."

Kronična težava transportne industrije

Glede opozorila avtoprevozniškega združenja, ki mu je pisalo junija zaradi pomanjkanja voznikov, pa je povedal: "Za pomanjkanje v transportnem sektorju smo vedeli že mnogo pred tem. To je kronična težava sistema, po kakršnem je delovala transportna industrija."

Kot je dejal, je gospodarstvo trenutno v "obdobju prilagajanja", več voznikov pa bodo po njegovih ocenah dobili s tem, da jim bodo podjetja zagotovila "dostojno plačilo". "Ko so ljudje leta 2016 glasovali za spremembo, ko so leta 2019 to še enkrat potrdili, so glasovali za konec pokvarjenega modela britanskega gospodarstva, ki je temeljil na nizkih plačah, nizkih sposobnostih in kronično nizki produktivnosti. Zdaj se premikamo stran od tega," je povedal.