Kriza z gorivom: zaradi vojne se cene približujejo štirim evrom za liter

Hongkong ima tudi sicer ene najvišjih cen goriva na svetu, saj je popolnoma odvisen od uvoza in ima visoke trošarine - tudi preden je ameriški predsednik Donald Trump začel vojno proti Iranu in svet pahnil v zgodovinsko energetsko krizo, poroča CNN.
A po podatkih spletnega mesta GlobalPetrolPrices.com, ki spremlja cene energentov, so se cene goriv v tem mestu zdaj dvignile in so, če primerjamo s Slovenijo, trenutno več kot dvakrat višje od naših.
Če bomo torej na slovenskih bencinskih črpalkah do naslednje spremembe cen za liter bencina odšteli 1,616 evra, v Hongkongu za takšno količino odštejejo kar 3,56 evra. Dizel medtem pri nas stane 1,807 evra, v Hongkongu pa kar 3,73 evra.
Čeprav lastniki osebnih avtomobilov predstavljajo le približno 8,4 odstotka od 7,5 milijona prebivalcev tega mesta, ekonomisti menijo, da bi lahko vrtoglavo visoke cene bencina prispevale k inflaciji in zvišale logistične stroške, kar se bo sčasoma razširilo tudi na druge sektorje.
Vodja mesta John Lee je prejšnji mesec izrazil zaskrbljenost zaradi naraščajočih cen nafte in obljubil, da bo pozorno spremljal nihanja cen. Za zdaj je oskrba z energijo v mestu varna, saj Hongkong približno 80 odstotkov svojih naftnih derivatov pridobiva iz celinske Kitajske, je sporočila tamkajšnja vlada.
Trpijo pa tudi druga azijska gospodarstva, ki so močno odvisna od energentov z Bližnjega vzhoda. Kljub temu pa so lokalni hongkonški mediji poročali, da so se nekateri vozniki avtomobilov odločili, da svoje jeklene konjičke napolnijo kar na celinski Kitajski, kjer je gorivo nekoliko cenejše.
Zaradi vrtoglavo visokih cen bencina – skupaj z astronomskimi parkirninami in visokimi stroški registracije – je lastništvo avtomobilov v Hongkongu eno najnižjih med večjimi svetovnimi mesti in bogatimi gospodarstvi. Ima tudi obsežno in visokokakovostno omrežje javnega prevoza.
Analitiki sicer že tako drago gorivo v Hongkongu pripisujejo visokim davkom na gorivo in stroškom zemljišč.
