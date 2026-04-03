Kriza z gorivom: zaradi vojne se cene približujejo štirim evrom za liter

Hongkong ima tudi sicer ene najvišjih cen goriva na svetu, saj je popolnoma odvisen od uvoza in ima visoke trošarine - tudi preden je ameriški predsednik Donald Trump začel vojno proti Iranu in svet pahnil v zgodovinsko energetsko krizo, poroča CNN. A po podatkih spletnega mesta GlobalPetrolPrices.com, ki spremlja cene energentov, so se cene goriv v tem mestu zdaj dvignile in so, če primerjamo s Slovenijo, trenutno več kot dvakrat višje od naših.

Če bomo torej na slovenskih bencinskih črpalkah do naslednje spremembe cen za liter bencina odšteli 1,616 evra, v Hongkongu za takšno količino odštejejo kar 3,56 evra. Dizel medtem pri nas stane 1,807 evra, v Hongkongu pa kar 3,73 evra. Čeprav lastniki osebnih avtomobilov predstavljajo le približno 8,4 odstotka od 7,5 milijona prebivalcev tega mesta, ekonomisti menijo, da bi lahko vrtoglavo visoke cene bencina prispevale k inflaciji in zvišale logistične stroške, kar se bo sčasoma razširilo tudi na druge sektorje.

