Tujina

Kriza z gorivom: zaradi vojne se cene približujejo štirim evrom za liter

Hongkong, 03. 04. 2026 12.09 pred 25 dnevi 2 min branja 168

Avtor:
M.P.
Črpalka v Hongkongu

Cene goriv se po ameriško-izraelskem napadu na Iran in posledičnem zaprtju Hormuške ožine zadnjih tednih neustavljivo dvigajo. A če se pri nas počasi približujejo dvema evroma za liter - cena dizla se je trenutno ustavila na 1,80 evra za liter -, pa so ponekod te še precej višje. Prebivalci Hongkonga namreč za liter goriva odštejejo tudi dvakrat več od nas.

Hongkong ima tudi sicer ene najvišjih cen goriva na svetu, saj je popolnoma odvisen od uvoza in ima visoke trošarine - tudi preden je ameriški predsednik Donald Trump začel vojno proti Iranu in svet pahnil v zgodovinsko energetsko krizo, poroča CNN.

A po podatkih spletnega mesta GlobalPetrolPrices.com, ki spremlja cene energentov, so se cene goriv v tem mestu zdaj dvignile in so, če primerjamo s Slovenijo, trenutno več kot dvakrat višje od naših.

Če bomo torej na slovenskih bencinskih črpalkah do naslednje spremembe cen za liter bencina odšteli 1,616 evra, v Hongkongu za takšno količino odštejejo kar 3,56 evra. Dizel medtem pri nas stane 1,807 evra, v Hongkongu pa kar 3,73 evra.

Čeprav lastniki osebnih avtomobilov predstavljajo le približno 8,4 odstotka od 7,5 milijona prebivalcev tega mesta, ekonomisti menijo, da bi lahko vrtoglavo visoke cene bencina prispevale k inflaciji in zvišale logistične stroške, kar se bo sčasoma razširilo tudi na druge sektorje.

Vodja mesta John Lee je prejšnji mesec izrazil zaskrbljenost zaradi naraščajočih cen nafte in obljubil, da bo pozorno spremljal nihanja cen. Za zdaj je oskrba z energijo v mestu varna, saj Hongkong približno 80 odstotkov svojih naftnih derivatov pridobiva iz celinske Kitajske, je sporočila tamkajšnja vlada.

Trpijo pa tudi druga azijska gospodarstva, ki so močno odvisna od energentov z Bližnjega vzhoda. Kljub temu pa so lokalni hongkonški mediji poročali, da so se nekateri vozniki avtomobilov odločili, da svoje jeklene konjičke napolnijo kar na celinski Kitajski, kjer je gorivo nekoliko cenejše.

Zaradi vrtoglavo visokih cen bencina – skupaj z astronomskimi parkirninami in visokimi stroški registracije – je lastništvo avtomobilov v Hongkongu eno najnižjih med večjimi svetovnimi mesti in bogatimi gospodarstvi. Ima tudi obsežno in visokokakovostno omrežje javnega prevoza.

Analitiki sicer že tako drago gorivo v Hongkongu pripisujejo visokim davkom na gorivo in stroškom zemljišč.

KOMENTARJI168

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FIRBCA
04. 04. 2026 13.42
krizo so placali novinarjem da so zaceli pisati kriza kaj ima veze iran z nami nic goriva ne kupimo od njih ne plina gnojila bilo pred dolgimi leti 14% ja treba pa pumpat kriza da se folka kar prime saj je kriza zato se drazi ne drazi se zaradi vojne temvec vracat je treba kredite in rento bankam tako najlazne predctavis folku. En slepar pripelje robo iz Belina v Ljubljano na prevoz bo drazje 560E pripelje pa par tisoc proizvodov na 650e razdelite to to so promili a trgovinam bo ustrezalo da bodo drazili za 1e na gor to so spelulacije in vracanje denarja. Zakaj sevlade sam za davke dajejo ker se morjo vracat denar pa da se nim kau ostane.
Botak83
04. 04. 2026 13.28
Skozi hormuško ožino potuje samo ena petina nafte, kje je pa drugi del nafte?
borjac
04. 04. 2026 10.11
To se pojmuje kot pomoč Izraela in ZDA Hongkongu , večna hvaležnost Ameriško-Izraelski demokraciji !!!
seter73
04. 04. 2026 08.16
Vse skupaj nima veze z ceno nafte ampak z natgem vseh vmesnikov od trgovcev predvsem pa drzav ki pobirajo rekordne dajatve v zgodovini od goriva saj so vse povrsti na robu prepada. Leta 2008 je bil sodcek skoraj 150$ ce upostevamo se vso inflacijo od takrat je enako kot bi bil danes krepko preko 200 mi smo pa na polovici in spet kupujete buce teh skorumpiranih medijev ki pisejo clanke na pobudo drzav in koncernov, da bodo lahko navili davke in cene z tem izgovorom, da se bo svet ustavil in vse bo razpadlo! Pamet v glavo, pa pejte mal v naravo..
kryptix
03. 04. 2026 20.29
Taka cena je bila nwm 3x in vedno v pol leta padla do 50$ za sod zakaj bi tokrat šlo samo gor? Ena ožina gor ali dol bodo pa drugje bolj pumpali zdej.
srecnii
03. 04. 2026 20.20
Vse inšpekcije po Evropi aktivirat in te lopove polovit, oglobit, jim vse premoženje zaplenit in jih zapret
srecnii
03. 04. 2026 20.19
Plača pa 3000 evrov
lokson
03. 04. 2026 20.06
Kaj mi lahko nekdo od vas vsevedov, kateri veseli pljuvate točno to kar vam servirajo mediji razloži, kam je Evropa dala stotine milijard, za ta tako imenovani zeleni prehod. Ranljivi smo kot dojenčki in brez denarja s katerim smo futrali populiste, medije, tki znanstvenike, kateri so na veliko svetu razlagali ta zeleni utopizem. Za ta denar, bi imeli vsi motorje na vodikov pogon, ali tehnično tako dovršene termične motorje, da sploh ne bi bilo težav. Ampak potem se neusahljiva pipica katera bazira na okoljskih dajatvah, CO2 kuponih in ostalih izmišljenih dajatvah zapre. Korporacije, največ pa Kitajci, so zaslužili enormne količine denarja, pa tega nihče ne problematizira. Zakaj?? Zato, ker je to v skladu s agendo. Banda pokvarjena. S denarjem od fosilnih goriv se zalaga te, kateri so proti fosilnim gorivom. Kdo je tukaj nor. Vsi cuzajo za naftni denar in filajo prepožrešne aparate. Seveda pokvarjena ideologija za vse krivi Trumpa. Le majcen delček svetovnega transporta nafte, gre skozi Hormuško ožino, tukaj pa berem takšne neumnosti in populistične medijske zapise, da človeka nekam stisne.
Dadi Dadek
03. 04. 2026 19.50
Spet je kriv ali golob ali janša? Še predobro nam gre... Zakaj se noben ne zahvali Trumpu? Želi si nagrade za mir ... tip je zantel rekordno število vojn in destabiliziral cel svet še posebej evropo ... Doma ima več problemov na ulicah kot je to imel teheran ... sedaj ko bo jih vrnil v kamenon dobo ... Kaj mislite kam bo sedaj šlo kar nekaj teh irancev or 90 moljonov? in pa palesinci? Dvomim, da v ameriko :D wellcome to EU ... četudi stene postavimo se tega več nebo dalo ustaviti ...
lokson
03. 04. 2026 19.49
Kaj cvilite sedaj progresivci. Saj navijate za svet brez fosilnih goriv. Kje he sedaj problem. Bicikl, ne potrebuje nafte, ali kako.
Rob123
03. 04. 2026 18.45
V Hongkongu ni golobov in so plače veliko višje!
Dadi Dadek
03. 04. 2026 19.54
v večini državah kjer imajo še nižje plače kot pri nas je gorivo dražje kot pri nas. Kaj ima golob z plačo? Najprej prisilijo božičnico torej nam "dajo" denar ... povišale so se tudi minimalne plače pa spet ni vredu :D In pa mimopgrede v hong kongu je kar nekaj golobov :D
Najpametnejši
03. 04. 2026 18.06
Mad Max. Ali bo borba za gorivo :)
zelen
03. 04. 2026 19.32
ne samo gorivo tudi hrano
NeXadileC
03. 04. 2026 17.57
Neupravičeno! Morale bi pod 1€, saj Iranci spušajo ene tankerje skozi Hormoško ožino...
Rock8
03. 04. 2026 17.49
Neverjetno,kaj je zakuhal oranžni,preklet naj bo dan ,ko je prišel na oblast
lokson
03. 04. 2026 19.46
Pojma ti nimaš, kako svet deluje.
Rock8
03. 04. 2026 20.28
Razloži,pametna glava
Rock8
03. 04. 2026 20.31
Svet deluje bolje BREZ oranžnega
Medo888
03. 04. 2026 17.48
10 EUR naj bo liter pa naj se vse ustavi pa gremo peš
kleos
03. 04. 2026 17.40
Ne na litre ampak na GALON,
Holy50
03. 04. 2026 17.38
Lepo umetno dvigovanje borzne cene, da zaslužijo. Leta 22 je bila EU v hujši situaciji pa cene na borzi višje, cene na črpalkah pa nižje, oni se norčujejo. Nafte je na pretek še zmeraj. Potrebno je nabavljati.
Šumsko voče
03. 04. 2026 17.18
Ne bluzit.jo imajo rusi norvezani....... na pretek
cirenij
03. 04. 2026 17.30
Ja, čimprej se povezat s putkotom. Saj ni zamerljiv. EU@lajna, strezni se!
Iluminati 2
03. 04. 2026 17.13
Če verjameš.....
jajek
03. 04. 2026 17.11
To samo novinarji napihujejo.
bibaleze
