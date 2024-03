Križarjenje okoli sveta: za razkošen apartma 1,5 milijona evrov

Družba za križarjenje predstavlja to potovanje leta 2027 kot enkratno izkušnjo v življenju. V 20 tednih bo križarka obiskala 71 pristanišč, vključno s postanki na Baliju, v Sydneyju in Mumbaju, piše CNN. In če bi pomislili, da bo za potovanje v suiti zaradi vrtoglave cene manjše zanimanje, to, kot zatrjujejo pri ladjarju, nikakor ne drži. Kot so razkrili, je ponudba od začetka tedna doživela fantastičen odziv, za 1,5 milijona vredno suito pa so zabeležili močno zanimanje. Najcenejša soba na krovu bo potnike stala 91.000 dolarjev (84.000 evrov) na gosta. Medtem je apartma Regent, ki meri 4443 kvadratnih metrov, zasnovan za dve osebi, tako da cena znaša 839.999 dolarjev (778.000 evrov) na gosta.

Tisti, ki so pripravljeni odšteti toliko denarja za "razkošno" stanovanje, bodo lahko uživali v Picassovi umetnosti na stenah, s klavirjem v sobi in pogledom na ocean s 14. palube. Visoka cena vključuje tudi letalske vozovnice v prvem razredu za domače lete v ZDA in vozovnice v poslovnem razredu za vse mednarodne lete. Poleg tega imajo gostje apartmaja Regent dostop do različnih ugodnosti, vključno z osebnim vodnikom na vsaki destinaciji, spa storitvami v apartmaju in dežurnim strežajem. Apartma z dvema spalnicama je opremljen z veliko dnevno sobo, tremi garderobnimi omarami in spajem s savno in masažno kadjo.