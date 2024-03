Križarka na Donavi trčila ob zid, ranjenih 17 potnikov

Kapitan se je nemudoma odzval in pritisnil zasilno stikalo, s čimer je sprožil ponoven zagon elektronike. Križarko je nato ustavil ob steni pristanišča ter o dogodku obvestil reševalne službe in nadzornika zapornice.

Na kraj nesreče so pristojni napotili večjo skupino reševalcev in policistov, pomagali pa so tudi pripadniki Rdečega križa in gasilci. Ti so razsvetljevali kraj nesreče in pomagali reševalcem pri oskrbi in transportu poškodovanih. Ob trku je bilo poškodovanih 17 oseb.

Konstrukcija zapornice se ob trku ni poškodovala, nastala je le manjša škoda – odrgnine na betonu. Na križarki pa so bile poškodovane stranske stene ladje.

Po pregledu ladje in posvetovanju ladijskega nadzornega organa s pomorsko upravo so ugotovili, da elektronika po ponastavitvi stikala v sili ponovno deluje, zato je ladja lahko nadaljevala pot proti Linzu. Uganka pa ostaja, zakaj je elektronika vmes odpovedala. Pristojni sicer dogodek še vedno preiskujejo.