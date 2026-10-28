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Prodali dom, kupili kabino: po dveh letih križarjenje okoli sveta ustavili

Belfast , 28. 10. 2026 07.23 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
N.L.
Villa Vie Odyssey

Ameriška potniška križarka Odyssey, ki se je pred dvema letoma odpravila na triletno potovanje okoli sveta, je zaradi visokih stroškov goriva potovanje prekinila. Ladjo so oglaševali kot kombinacijo dolgoročnega bivanja na morju in potovanj po svetu, ponujala je tudi trajen zakup kabine, zato so nekateri potniki svoj dom na celini prodali. Kako naprej, ne vedo.

Podjetje s sedežem na Floridi je sporočilo, da so se mesečni stroški goriva na kabino, ki so v preteklosti v povprečju znašali 1800 dolarjev (1600 evrov), od začetka vojne Iranu v delih Azije povzpeli na 6000 do 8000 dolarjev (5362 do 7192 evrov).

Da bi stroške morda vendarle nekoliko omilili, so ladjo upočasnili in predvideli daljše postanke v pristanišču, a stroški so bili še vedno izjemno visoki. Ker so izgube postale tako visoke in dodatnih stroškov niso mogli prevaliti na potnike, so triletno potovanje v Kambodži prekinili. Naslednja postaja bi sicer morala biti Vietnam.

Izkušnjo so oglaševali kot "neprimerljiv življenjski slog, poln razkošja in raziskovanja".
Izkušnjo so oglaševali kot "neprimerljiv življenjski slog, poln razkošja in raziskovanja".
FOTO: Profimedia

Potniki naj bi za prekinitev potovanja izvedeli z obvestila, ki so ga prebrali na oglasni deski na ladji, navaja NBC. Rešitve za vse potnike, ki so jim naročili, naj zapustijo ladjo, posadko in zaposlene še iščejo. "Zdaj se osredotočamo na podporo stanovalcem, posadki in zaposlenim, medtem ko si bomo v naslednjih 60 dneh prizadevali za prestrukturiranje in dokapitalizacijo," so sporočili iz podjetja.

Ladja je prevažala 203 potnike 15 narodnosti, večinoma Američane, in 156 članov posadke. Sprejela je lahko do 650 ljudi, poroča AP.

Na pot s štirimesečno zamudo

Ladja Odyssey Villa Vie Residences se je na pot okoli sveta podala jeseni 2024 s kar štirimesečno zamudo zaradi tehničnih težav.

Preberi še S štirimesečno zamudo le odpluli na triletno pustolovščino okoli sveta

Potniki so za kabine na ladjah plačali od 100 tisoč do skoraj 900 tisoč dolarjev (od okoli 90 tisoč do 806 tisoč evrov), nekateri so izkoristili tudi možnost, da lahko kabino trajno zakupiš. Številni so ob ideji, da bodo na ladji dolgoročno in da bodo vsaka tri leta obkrožili svet, svoj dom na celini prodali.

Novica o prekinitvi potovanja prihaja le nekaj mesecev zatem, ko je podjetje napovedalo načrte za širitev svoje flote. Napovedali so še drugo stanovanjsko križarko, julija pa so se pohvalili, da so prodali več kot 85 odstotkov razpoložljivih rezidenc Odyssey, ki po njihovih navedbah ponujajo "neprimerljiv življenjski slog, poln razkošja in raziskovanja".

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križarka Odyssey potovanje visoki stroški ladijski promet

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KOMENTARJI5

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Ricinus
28. 10. 2026 08.45
Saj so jim obljubljali pustolovščino in so jo dobili
Odgovori
0 0
Infiltrator
28. 10. 2026 08.34
Kako naiven narod !
Odgovori
+5
5 0
ne rabimo predsednika
28. 10. 2026 08.33
ampak da ne morejo predvideti tveganja nihanja cene goriva...
Odgovori
+0
1 1
JAZsemTI
28. 10. 2026 08.29
Včasih je bolje ostati na trdnih tleh, ker se sanje lahko (pre)hitro končajo😏
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+3
3 0
zmerni pesimist
28. 10. 2026 08.01
Ja bravo trampi
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+0
4 4
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