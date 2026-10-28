Prodali dom, kupili kabino: po dveh letih križarjenje okoli sveta ustavili

Podjetje s sedežem na Floridi je sporočilo, da so se mesečni stroški goriva na kabino, ki so v preteklosti v povprečju znašali 1800 dolarjev (1600 evrov), od začetka vojne Iranu v delih Azije povzpeli na 6000 do 8000 dolarjev (5362 do 7192 evrov). Da bi stroške morda vendarle nekoliko omilili, so ladjo upočasnili in predvideli daljše postanke v pristanišču, a stroški so bili še vedno izjemno visoki. Ker so izgube postale tako visoke in dodatnih stroškov niso mogli prevaliti na potnike, so triletno potovanje v Kambodži prekinili. Naslednja postaja bi sicer morala biti Vietnam.

Izkušnjo so oglaševali kot "neprimerljiv življenjski slog, poln razkošja in raziskovanja". FOTO: Profimedia

Potniki naj bi za prekinitev potovanja izvedeli z obvestila, ki so ga prebrali na oglasni deski na ladji, navaja NBC. Rešitve za vse potnike, ki so jim naročili, naj zapustijo ladjo, posadko in zaposlene še iščejo. "Zdaj se osredotočamo na podporo stanovalcem, posadki in zaposlenim, medtem ko si bomo v naslednjih 60 dneh prizadevali za prestrukturiranje in dokapitalizacijo," so sporočili iz podjetja. Ladja je prevažala 203 potnike 15 narodnosti, večinoma Američane, in 156 članov posadke. Sprejela je lahko do 650 ljudi, poroča AP.

Na pot s štirimesečno zamudo

Ladja Odyssey Villa Vie Residences se je na pot okoli sveta podala jeseni 2024 s kar štirimesečno zamudo zaradi tehničnih težav.