Križarka, polna turistov, trčila v tovorno ladjo, med poletom huda turbulenca

Močna nevihta, ki je pustošila na španskem otoku Majorka, je britansko križarko, polno turistov, odtrgala s priveza, nato pa jo je močan veter odpihnil v bližnjo tovorno ladjo za prevoz nafte. Ob trku se je na križarki Britannia poškodovalo več potnikov, a na srečo poškodbe niso bile hujše. V tistih najbolj grozljivih trenutkih so starši svojim otrokom v strahu nadeli rešilne jopiče. A razmere so se po okoli dveh urah umirile, pripoveduje ena od potnic, ki sicer pravi, da se je počutila, kot da se je znašla v pravljici Čarovnik iz Oza. Medtem pa so grozo doživljali tudi turisti, ki so na otok poleteli.

"Odplavala je kot papirnata ladjica. Osebje ni moglo narediti ničesar," je za BBC dogajanje opisal eden od potnikov. Ladja za križarjenje podjetja P&O, ki je prevažala na tisoče britanskih turistov, je namreč po tem, ko jo je močan veter odtrgal s priveza na Majorki, trčila v naftni tanker. V nesreči je po poročanju podjetja več ljudi utrpelo poškodbe, a so bile te na srečo zgolj manjše. Vse poškodovane so oskrbeli na krovu.

Eden od potnikov na križarki Britannia Ricky Stubbs je povedal, da se je z otroki ravno nameraval izkrcati, ko se je zgodila nesreča. "Bili smo na stopnišču poleg bara. Nato pa se je zaslišal glasen tresk, vrata so se na stežaj odprla, ljudje pa so pritekli noter. V nekaj sekundah se je zaslišalo še več trkanja, ki mu je sledil kaos, ko so ljudje poskušali pobegniti pred navalom vetra in dežja," pripoveduje. Dodal je, da se je več ljudi ob padcu poškodovalo. "Poškodovani so bili tudi zaradi razbitin, ki so letele naokoli," je dejal. Nekaj minut kasneje pa so po zvočniku zaslišali glas kapitana, ki je potnike prosil, naj se do nadaljnjih navodil vrnejo v svoje sobe. Potnikom so povedali, da bodo čez noč ostali na mestu, da ocenijo škodo, ki je nastala ob trku v tovorno ladjo.

Še ena potnica Tilley Eve je medtem dejala, da je groza trajala okoli dve uri. Nekatere družine so svojim otrokom nadele rešilne jopiče. "Počutila sem se, kot da sem v pripovedki Čarovnik iz Oza." Kapitan je kasneje sporočil, da ob trku na srečo ni prišlo do večje škode. Nad Majorko poleteli v nevihtni oblak: 'Panika je za nekaj trenutkov prevzela praktično vse' Zaradi vremenske ujme je bilo odpovedanih tudi več letov, je potrdil upravljavec španskega letališča. Okoli 150 potnikov, ki so v nedeljo poleteli iz Zaragoze, je tako namesto mirnega začetka počitnic na Majorki doživelo enega "najhujših" letov, poroča El Periodico. Nevihta, ki se je razbesnela nad španskim otokom, je najprej za uro in pol odložila njihov let, ko pa so se naposled le dvignili v zrak, se je začel "polet groze". "Ko smo zapuščali Zaragozo, smo že vedeli, da so na Majorki močna neurja, vendar pa tega, kar nas je čakalo, nismo pričakovali," je za časnik povedal eden od potnikov.

Nad otokom jih je namreč pričakal ogromen in gost oblak. Pilot je skušal pristati dvakrat, a je bilo to nemogoče. "Znotraj oblaka je bilo grozno. Imeli smo izjemno močno turbulenco. Resnično nas je bilo strah," je povedal in dodal, da je bilo na krovu tudi veliko družin z otroki. "Panika je za nekaj trenutkov prevzela praktično vse." Ker letalo ni moglo pristati na letališču, so se obrnili in namesto na Majorki pristali v Giorni. Letalska družba Ryanair jim je ponudila možnost, da se z avtobusom odpeljejo do pristanišča v Barceloni, kjer bi se zvečer vkrcali na trajekt in odpluli proti njihovi ciljni destinaciji. Vendar pa takšno potovanje traja sedem ur. Namesto ob predvideni uri, 8.40, v nedeljo bi tako potniki na otok prispeli šele v ponedeljek ob 5. uri zjutraj.

