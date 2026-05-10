Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Križarka prispela na Tenerife, začela se bo evakuacija

Madrid, 10. 05. 2026 08.36 pred 7 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.V. STA
Potniška ladja Hondius je zasidrana ob obali Granadille

Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, je prispela v pristanišče Granadilla na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in nekatere člane posadke evakuirali v njihove države, nato pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski.

Ladja za križarjenje Hondius je z okoli 150 potniki in člani posadke na krovu pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenortskim otokom. Po izbruhu virusa sta dva človeka umrla na krovu, eden pa v Južni Afriki.

Ladja ni pristala v pristanišču, temveč je ostala zasidrana, poroča AP News, ljudi pa bodo na kopno prevažali z manjšimi čolni. Vse, ki bodo zapustili ladjo, bodo pregledali glede morebitnih simptomov, z ladje pa jih bodo odpeljali šele, ko bodo pripravljeni evakuacijski leti za njihove končne destinacije.

Oblasti želijo evakuacijske lete zaključiti danes in jutri, je na sobotnem brifingu povedala Maria Van Kerkhove, direktorica oddelka za obvladovanje epidemij in pandemij pri Svetovni zdravstveni organizaciji. Tako ZDA kot Združeno kraljestvo sta se strinjala, da pošljeta letala za evakuacijo svojih državljanov. Američane bodo dali v karanteno v medicinskem centru v Nebraski.

Tudi vse španske potnike bodo premestili v zdravstveno ustanovo in jih dali v karanteno.

Dva avtobusa enote UME in pripadniki civilne zaščite čakajo v pristanišču.
Dva avtobusa enote UME in pripadniki civilne zaščite čakajo v pristanišču.
FOTO: AP

Med osmimi prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji je bilo doslej potrjenih šest primerov, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Pri vseh gre za t. i. andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka.

Generalni sekretar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je že prispel na Tenerife, kjer bo pomagal pri usklajevanju evakuacije potnikov z ladje. Po prihodu na otok je izrazil prepričanje, da bo operacija uspešna.

Da bi pomiril prebivalce Kanarskih otokov, je Tedros nanje naslovil pismo, v katerem jim je zagotovil, da razume njihovo zaskrbljenost. Obenem je ponovil, da trenutno tveganje za javno zdravje ostaja nizko. Zapisal je še, da pri izbruhu hantavirusa ne gre za covidu podobno bolezen.

hantavirus who tenerife ladja evakuacija

Pet minut dela za liter bencina

24ur.com Se je par s križarke okužil med opazovanjem ptic v Argentini?
24ur.com Po smrti Nizozemca na otoku izkrcalo več potnikov, a kam so odšli?
24ur.com Pri evakuaciji pomagal tudi Slovenec, potniki v šoku: 'Mislili smo, da se bomo prevrnili'
24ur.com Sredi potovanja zamudili odhod križarke, po tedni dni končno spet na krovu
24ur.com Slovenski turisti so se vrnili z Rodosa
24ur.com Slovenci na gorečem Rodosu: Mama in sin sta z drugimi prenočila na stadionu
24ur.com Po več mesecih na morju v Dubrovnik prispela križarka z 800 člani posadke
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lady ok
10. 05. 2026 08.52
Hm....
Odgovori
0 0
Oliguma
10. 05. 2026 08.50
Imate folk za norca..
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Kaj lahko pričakujete med prvo nosečnostjo?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
zadovoljna
Portal
Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
vizita
Portal
Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
cekin
Portal
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
moskisvet
Portal
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Veste, da oddajate svetlobo?
Veste, da oddajate svetlobo?
dominvrt
Portal
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
okusno
Portal
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
voyo
Portal
Sanjski moški
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699