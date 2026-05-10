Križarka prispela na Tenerife, začela se bo evakuacija

Ladja za križarjenje Hondius je z okoli 150 potniki in člani posadke na krovu pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenortskim otokom. Po izbruhu virusa sta dva človeka umrla na krovu, eden pa v Južni Afriki.
Ladja ni pristala v pristanišču, temveč je ostala zasidrana, poroča AP News, ljudi pa bodo na kopno prevažali z manjšimi čolni. Vse, ki bodo zapustili ladjo, bodo pregledali glede morebitnih simptomov, z ladje pa jih bodo odpeljali šele, ko bodo pripravljeni evakuacijski leti za njihove končne destinacije.
Oblasti želijo evakuacijske lete zaključiti danes in jutri, je na sobotnem brifingu povedala Maria Van Kerkhove, direktorica oddelka za obvladovanje epidemij in pandemij pri Svetovni zdravstveni organizaciji. Tako ZDA kot Združeno kraljestvo sta se strinjala, da pošljeta letala za evakuacijo svojih državljanov. Američane bodo dali v karanteno v medicinskem centru v Nebraski.
Tudi vse španske potnike bodo premestili v zdravstveno ustanovo in jih dali v karanteno.
Med osmimi prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji je bilo doslej potrjenih šest primerov, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Pri vseh gre za t. i. andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka.
Generalni sekretar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je že prispel na Tenerife, kjer bo pomagal pri usklajevanju evakuacije potnikov z ladje. Po prihodu na otok je izrazil prepričanje, da bo operacija uspešna.
Da bi pomiril prebivalce Kanarskih otokov, je Tedros nanje naslovil pismo, v katerem jim je zagotovil, da razume njihovo zaskrbljenost. Obenem je ponovil, da trenutno tveganje za javno zdravje ostaja nizko. Zapisal je še, da pri izbruhu hantavirusa ne gre za covidu podobno bolezen.
