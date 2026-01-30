Naslovnica
Tujina

Križarka s potniki obtičala v 'ledeni pasti'. Na pomoč mogočni ledolomilec

Washington, 30. 01. 2026 08.28 pred 1 uro 2 min branja 35

Avtor:
M.P.
Križarka Scenic Eclipse II ujeta v ledu

Okoli 200 potnikov na avstralski križarki je obtičalo v ledenem primežu debelega ledu v bližini Antarktike. A potniki so imeli srečo. Na pomoč jim je namreč prihitela ameriška obalna straža, ki je z ledolomilcem prebila ledeno ploščo okoli križarke, da je lahko ta nadaljevala s plovbo. "Brez ledolomilca bi bila lahko to epska katastrofa," je situacijo opisal eden od potnikov.

"Le nekaj ur, preden smo obtičali v ledu, smo bili najjužnejša ladja na planetu in le nekaj kilometrov od najjužnejše oceanske točke na Zemlji," je dejal eden od potnikov na krovu križarke, ki je obtičala v debelem ledu, Steven Fal.

Avstralska križarka Scenic Eclipse II je namreč med plovbo po Rossovem morju v bližini Antarktike obtičala v gostem ledu. Na krovu velike ladje, ki lahko sprejme do 228 potnikov in 176 članov posadke, je bilo takrat poleg osebja še okoli 200 potnikov, poroča Daily Mail.

"Imeli smo srečo, da je bil ledolomilec Polar Star v bližini in nas je lahko rešil. Brez ledolomilca bi bila lahko to epska katastrofa," je dodal Fal. Na pomoč jim je namreč priskočila ameriška obalna straža, ki je z ledolomilcem predrla debel ledeni obroč okoli križarke, da je lahko ta nadaljevala s svojo plovbo.

Po navedbah obalne straže se je ledolomilec Polar Star novembra podal na svojo 29. napotitev iz Seattla na Antarktiko "v podporo" operaciji Deep Freeze, ki zagotavlja logistično podporo ameriškemu antarktičnemu programu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po navedbah obalne straže je Polar Star opravil na desetine misij Operation Deep Freeze in številne arktične napotitve. Polar Star, ki je bil predan v uporabo januarja 1976, "kljub svoji starosti pa ta ladja še naprej dokazuje neprekosljivo zmogljivost težkega ledolomca in rutinsko deluje v pogojih, v katerih lahko pluje le malo plovil", še piše na njihovi spletni strani.

Poveljnik Samuel Blase, izvršni direktor ladje Polar Star, je dejal, da 50 let stara ladja "ostaja najzmogljivejši ledolomilec na svetu brez jedrskega orožja". "To je dokaz za posadke, ki so jo vzdrževale skozi desetletja," je dejal in dodal, da bo svojo nalogo opravljal še dolgo.

Scenic Eclipse II antarktika led ledolomilec

KOMENTARJI35

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dr. VodaLj
30. 01. 2026 10.16
eni imajo denar, da si to privoščijo, eni pa raje volijo goloba… ja saj vem 😝
Odgovori
-1
1 2
Victorinox
30. 01. 2026 10.13
No rusofili, je vojska ZDA tudi koristna? Ajde navalite z minusi. Več jih bo, več se vas bo pokazalo.
Odgovori
-1
1 2
Zmaga Ukrajini
30. 01. 2026 09.57
Danes Amerika nima ladjedelnic za ledolomilce, zato jih je začela uvažati iz Finske, ki je glede ledolomilcev no. 1 v svetovnem merilu. Smešno, da je trampelj nameraval "okupirati" Grenlandijo.
Odgovori
-2
2 4
modelx
30. 01. 2026 10.06
ukrajinska zguba - pa kje tebi, da so finci št.1??? a zato, ker trapajo proti rusom, kot ti? še nisi na fronti? ni čudno, da je ukronacidržava vsak dan manjša! vodilni na svetu glede ledolomilcev so rusi in pika.
Odgovori
-2
2 4
Zmaga Ukrajini
30. 01. 2026 10.09
russofilćek ubogi, ne boš verjel, obstaja internet. 🤣🤣🤣
Odgovori
-1
1 2
Koronavirusovec
30. 01. 2026 10.13
baje se proizvede več kot 60% ledolomilcev na finskih tleh in več kot 80% od finskih podjetij
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
30. 01. 2026 10.15
rusi so prvi po številu lastništva ledolomilcev, finska pa prva po proizvodnji
Odgovori
-1
0 1
Koronavirusovec
30. 01. 2026 09.42
a je še komu hecna beseda, ledolomilec
Odgovori
-6
0 6
Peni Stojanović
30. 01. 2026 09.44
butasta je, tako kot morski pes, ki to ni noben pes
Odgovori
+4
5 1
MojsterSplinter
30. 01. 2026 09.51
Ne. To je lomilec ledu. Kako pa bi ga ti poimenoval?
Odgovori
+2
2 0
Koronavirusovec
30. 01. 2026 09.51
+, potem sem ledolomilec tudi jaz ko zlomim led s svojo težo
Odgovori
0 0
modelx
30. 01. 2026 10.07
saj če se vržeš iz stolpnice tudi letiš, pa nisi letalo
Odgovori
+0
1 1
Koronavirusovec
30. 01. 2026 10.10
če se vržeš ne letiš ampak padaš
Odgovori
0 0
Renee Nicole Good v spomin
30. 01. 2026 09.39
tole so takšne buče da te kap...spet neka otročja reklama za usa / in opremo / 1. Potnik razlaga kaj je bilo in tako dalje - in ne kapitan ali posadka...!!! 2 . tole je pa vrhunska cvetka ...Poveljnik Samuel Blase, izvršni direktor ladje Polar Star, je dejal, da 50 let stara ladja "ostaja najzmogljivejši ledolomilec na svetu brez jedrskega orožja". "To je dokaz za posadke, ki so jo vzdrževale skozi desetletja," je dejal in dodal, da bo svojo nalogo opravljal še dolgo....3. točko dve par klikov ovrže tako močno - kot bi primerjal vlečno silo veverice s konjem ...še naša soseda je močnejša v lomljenju ledu....Italijanska raziskovalna ladja ledolomilec Laura Bassi pod poveljstvom kapitana Franca Sedmaka je zaplula južneje kot katera koli ladja doslej....
Odgovori
-3
2 5
Cmrlj3
30. 01. 2026 10.09
Brez jedrskega orožja? Pa kaj ti bluziš, človek... Je najzmogljivejši ledolomilec brez pogona na jedrski reaktor, ne pa brez jedrskega orožja...
Odgovori
+1
1 0
Fery Zaka
30. 01. 2026 09.38
Nisem privoščljiv, ampak to bi res morali pustiti tam. Kjer nimajo kaj iskati.
Odgovori
-3
2 5
StrokaPravi
30. 01. 2026 09.37
"ostaja najzmogljivejši ledolomilec na svetu brez jedrskega orožja". - to je napaka, svetujem popravek na "nejedrski pogon". Sem poslal tudi pismo uredništvu.
Odgovori
+2
3 1
ZLATKO JAKLIN
30. 01. 2026 09.25
- poleg osebja je bilo na krovu ladje še okoli 200 potnikov! Koliko sedaj 180, ali morda 220 potnikov? "Okoli riti v varžet!" Ali mogoče že koga pogrešajo? Mislim, da so na križarki vedeli točno število potnikov, kot tudi posadke. Baje, da je bilo na križarki še nekaj deset miši, par podgan in dva mucka ter papagaj.
Odgovori
+1
5 4
Tetrapan89
30. 01. 2026 09.22
To je zelo stara informacija. Trenutno se ladja nahaja južno od Nove Zelandije ter pluje proti Antarktiki.
Odgovori
+6
6 0
modelx
30. 01. 2026 09.21
nit slučajno ni največji med ladjami na neatomski pogon. pravzaprav je igračka proti viktorju černomirdinu. tudi med kavbojskimi ledolomilci je šele na 2 mestu.
Odgovori
+1
5 4
Renee Nicole Good v spomin
30. 01. 2026 09.39
👌👍
Odgovori
-2
2 4
pepe007
30. 01. 2026 09.18
Kako pa ekologi gledajo na to lomljenje ledu z ladjo? Narava tega ne počne tako. Vsekakor napaka tistega, ki je z ladjo, ki temu ni namenjena, šel v zaledenelo morje.
Odgovori
+4
5 1
cirenij
30. 01. 2026 09.11
Najraje sem doma. Pa bo, kar bo! Saj nimam niti osnovnih pogojev, da bi se vlekel po raznih križarkah.
Odgovori
+5
10 5
Claus
30. 01. 2026 09.11
Če že tuj članek prevajate v google prevajalniku vsaj popravite , da to ni največji ledolomilec brez jedrskega orožja ampak brez jedrskega pogona.
Odgovori
+25
25 0
mertseger
30. 01. 2026 09.59
Pa tudi največji ni vsaj po tonaži ne.
Odgovori
+2
2 0
aljoteam
30. 01. 2026 09.10
Samo strokovni popravek: Scenic Eclipse je expedition mega jahta ne križarka.
Odgovori
+18
18 0
Dragica Cegler
30. 01. 2026 09.05
S krizarko na arktično morhr Kaj so mislili da se bodo sončili?Narod prtegnjen.
Odgovori
+13
15 2
Zmaga Ukrajini
30. 01. 2026 09.48
To ni bilo v Arktičnem morju, pač pa skrajno južno - blizu Antarktike, kjer je zdaj "poletje"! Seveda nimajo 30°C. Beseda arktičen pa se nanaša na sever, izhaja namreč iz grške besede "arktikos", kar pomeni »blizu Medveda, severno« in se nanaša na ozvezdje Veliki Medved (Ursa Major) in Mali Medved (Ursa Minor), ki sta značilni ozvezdji severnega neba. No, vsekakor je šla ta križarka pač predaleč na jug.
Odgovori
+0
2 2
mertseger
30. 01. 2026 09.58
Ta križarka je drugače narejena za plutje po aktičnih vodah, ni to križarka za karibe.
Odgovori
0 0
devlon
30. 01. 2026 09.05
turizem uničuje Zemljo. Med drugim.
Odgovori
+17
20 3
JB2024
30. 01. 2026 09.34
Zato ste samo doma, medtem ko drugi uživajo?
Odgovori
-1
3 4
Planetmiru
30. 01. 2026 09.41
devlon+++, se strinjam, bi se pa upal reči ne samo "med drugim", ampak predvsem turizem. Poglejmo samo koliko prevozov z vsemi možnimi vozili se opravi zaradi turizma, koliko smeti ustvari turizem, koliko hotelov, apartmajev in ostale infrastrukture se zgradi zaradi turizma. Dovolj je poznati samo hrvaško obalo in videti koliko apartmajev sameva 8 mesecev na leto, pa ti je vse jasno. In to je zgolj pikica v svetovnem merilu.
Odgovori
+6
7 1
