Križarka s potniki obtičala v 'ledeni pasti'. Na pomoč mogočni ledolomilec

"Le nekaj ur, preden smo obtičali v ledu, smo bili najjužnejša ladja na planetu in le nekaj kilometrov od najjužnejše oceanske točke na Zemlji," je dejal eden od potnikov na krovu križarke, ki je obtičala v debelem ledu, Steven Fal. Avstralska križarka Scenic Eclipse II je namreč med plovbo po Rossovem morju v bližini Antarktike obtičala v gostem ledu. Na krovu velike ladje, ki lahko sprejme do 228 potnikov in 176 članov posadke, je bilo takrat poleg osebja še okoli 200 potnikov, poroča Daily Mail.

"Imeli smo srečo, da je bil ledolomilec Polar Star v bližini in nas je lahko rešil. Brez ledolomilca bi bila lahko to epska katastrofa," je dodal Fal. Na pomoč jim je namreč priskočila ameriška obalna straža, ki je z ledolomilcem predrla debel ledeni obroč okoli križarke, da je lahko ta nadaljevala s svojo plovbo. Po navedbah obalne straže se je ledolomilec Polar Star novembra podal na svojo 29. napotitev iz Seattla na Antarktiko "v podporo" operaciji Deep Freeze, ki zagotavlja logistično podporo ameriškemu antarktičnemu programu.

