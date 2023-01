Očiščena križarka nadaljuje plovbo, jezni potniki se bodo izkrcali šele v Sydneyju

Križarki Viking Orion so po odkritju "morske rasti" na trupu ladje vplutje onemogočila kar štiri pristanišča, potniki pa so na ladji zaprti od 26. decembra. Čeprav so jim obljubili, da se bodo izkrcali v Melbournu, potniki poročajo, da bodo na kopno stopili le za to, da jim bodo preverili dokumente. Naslednja priložnost za izkrcanje bo 4. januarja v Sydneyju.

icon-expand Križarka Viking Orion FOTO: AP Avstralske oblasti so križarki zavrnile dovoljenje za privez, ker so na trupu ladje odkrili skupek mikroorganizmov, rastlin, alg ali majhnih živali, ki bi lahko bile potencialno škodljive za morske organizme v Avstraliji, navaja SkyNews. Križarka je v ponedeljek zapustila pristanišče v Wellingtonu in je na morju že teden dni. Avstralska agencija DAFF je sporočila, da so bili 28. decembra obveščeni, da je na plovilu manjša količina bioloških odpadkov. Avstralske oblasti so aktivirale enoto za biološko varnost morja. Plovilo so morali očistiti, da s tem preprečijo prenos potencialno škodljivih morskih organizmov v avstralske vode, je v nedeljo sporočil avstralski oddelek za ribištvo. Ladijsko osebje je najelo poklicne potapljače, da so očistili trup plovila. Ladja je bila sicer zasidrana zunaj avstralskih voda. Gre za običajno prakso, saj avstralske oblasti preverijo vsa plovila, ki prihajajo v njihova pristanišča. icon-expand Križarka Viking Orion je dolga 227 metrov in sprejme 930 potnikov, navajajo na spletni strani ladje. FOTO: AP Načrt križarjenja se je zaradi čiščenja spremenil. Prav danes naj bi se izkrcali v Melbournu, a ker se je ladji časovnica zamaknila, je družba, ki upravlja s križarko, sporočila, da se bodo izkrcali v torek. Vendar pa je potnik Matt Roberts za BBC povedal, da bodo na kopno lahko stopili le za kratek čas, da jim bodo preverili dokumente. Naslednja priložnost za izkrcanje bo 4. januarja v Sydneyju. Podatki spletne strani za sledenje ladjam potrjujejo, da ladja nadaljuje s plovbo. Potnikom bodo ponudili odškodnino Med potniki je zavladala nejevolja, mnogi sedaj zahtevajo nadomestilo za spremenjeno pot plovbe. "Zavedamo se, da križarjenje ni izpolnilo vaših pričakovanj," je v pismu potnikom zapisal poveljnik ladje Marko Snajdar. "Po vrnitvi bo z vami stopil v stik član naše ekipe in vam ponudil odškodnino," obljube poveljnika povzema Guardian. Potniki so razburjeni, ker so zamudili štiri od osmih načrtovanih pristanišč za križarjenje in namesto tega preživeli teden dni na morju. Potniki na križarjenju na družbenih omrežjih komentirajo, da so jim obljubili, da bodo prejeli vsaj 50-odstotno odškodnino.