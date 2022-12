V križarko Viking Polaris udaril gigantski val, umrla je ena oseba

"Z veliko žalostjo smo potrdili, da je gost umrl po incidentu. Obvestili smo njegovo družino in delimo naše najgloblje sožalje," je zapisano v izjavi. Štirje potniki so "utrpeli poškodbe, vendar niso v smrtni nevarnosti", dodaja družba in pravi, da so jim "strokovno pomagali zdravnik in ladijsko medicinsko osebje".

Ladja je bila v času nesreče zasidrana ob Ushuaii, 3200 kilometrov od prestolnice Buenos Aires, utrpela pa je manjšo škodo, razbilo se je namreč več stekel.

Znanstveniki takšne valove imenujejo ekstremni nevihtni valovi, ki nastanejo nenadoma, pogosto so nepredvidljivi in dvakrat večji od okoliških valov. Zanimivo je, da so taki valovi nekoč veljali za mit, o katerem so redno poročali pomorščaki in raziskovalci. Polarni raziskovalec Ernest Shackleton je denimo v svoji knjigi pisal o "gigantskem čudnem valu", ki mu je bil priča na Antarktiki leta 1916. Vendar so znanstveniki v zadnjih desetletjih preučevali visoke valove, kako nastanejo in kako predvideti ta pojav, ki se lahko pojavi tudi v mirnem morju.

Incident se je zgodil le dva tedna po smrti dveh turistov na drugem križarjenju po Antarktiki. Moška, stara 76 in 80 let, sta zapustila ladjo World Explorer ter odšla na izlet z napihljivim čolnom, ki se je prevrnil blizu obale.