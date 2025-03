Krizni pogovor z Evropo: po 'polomiji' v ZDA Zelenski pristal v Londonu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zelenski je sicer v zapisu na spletu priznal, da je bila pomoč Amerike ključnega pomena za njihovo preživetje. "Kljub težkemu dialogu ostajamo strateški partnerji. Toda drug do drugega moramo biti iskreni in neposredni, da bomo lahko resnično razumeli naše skupne cilje," je dejal Zelenski, ki se je ZDA znova zahvalil za vso podporo v zadnjih treh letih.

Voditelja sta sicer prvi pogovor po prepiru v Beli hiši opravila že prek telefona, Starmer pa se je pogovoril tudi s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Tiskovni predstavnik številke 10 pa je že sinoči zagotovil, da Starmer ostaja neomajen pri svoji podpori Ukrajini ter da dela vse, kar je v njegovi moči, da najde pot do trajnega miru, ki bo temeljil na suverenosti in varnosti Ukrajine.

"Za nas je ključnega pomena, da je Ukrajina slišana in da ni pozabljena, tako med vojno kot po njej," je zapisal Zelenski. Ukrajina bo boj proti ruski agresiji težko nadaljevala brez podpore ZDA, je zapisal Zelenski. "Ukrajinci želijo slišati odločno stališče ZDA," je dejal.

Pravi tudi, da je Ukrajina "pripravljena podpisati sporazum o mineralih", vendar pa ob tem še vedno poziva k varnostnim jamstvom. "Prekinitev ognja brez zagotovil je za Ukrajino nevarna," je poudaril ter dodal, da prekinitev ognja pri Putinu ne bo delovala. "V zadnjih desetih letih je premirje prekinil 25-krat," je dejal. Poudaril je tudi, da stališča Ukrajine do Rusije ne bo spreminjal.

Zelenski meni, da je razumljivo, da ZDA iščejo dialog z ruskim predsednikom Putinom. "Toda ZDA so vedno govorile o doseganju miru z močjo. Skupaj lahko proti Putinu sprejmemo močne ukrepe," je še zapisal Zelenski, ki si želi, da bi se ZDA odločneje postavile na ukrajinsko stran.

Melonijeva za takojšnji sklic vrha med ZDA in Evropo

V nedeljo se bo v Londonu sestal vrh evropskih voditeljev, na katerem naj bi razpravljali o vojni v Ukrajini in nadaljevanju mirovnih pogajanj. Starmer meni, da bodo pri mirovnem dogovoru morale sodelovati tudi ZDA, čeprav je upanje na enotnost med evropskimi narodi in Ameriko glede prihodnosti Ukrajine nekoliko razblinil prepir med Trumpom in ukrajinskim voditeljem.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je medtem že v petek zvečer pozvala k takojšnjemu sklicu vrha med ZDA in Evropo. "Potreben je takojšnji vrh med ZDA, evropskimi državami in njihovimi zavezniki, da bi odkrito spregovorili o tem, kako se nameravamo soočiti z velikimi izzivi današnjega časa, začenši z Ukrajino, ki smo jo skupaj branili v zadnjih letih," je sporočila.

"Vsaka delitev Zahoda nas vse slabi in daje prednost tistim, ki želijo povzročiti propad naše civilizacije," je v izjavi opozorila italijanska premierka, ki je zagovornica pomoči Ukrajini, obenem pa je ena redkih evropskih voditeljev, ki se je udeležila inavguracije Trumpa in velja za voditeljico, ki ima v Evropi najtesnejše stike s Trumpovimi republikanci. Kot je dodala, namerava predlog predstaviti svojim partnerjem.