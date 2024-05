Deli otoka Krk pod vodo: poplavljene ceste, objekti, polje, trgovine

Tekom noči in danes dopoldne so gasilci opravili 23 intervencij, je povedal poveljnik tamkajšnjih gasilcev Goran Grubišić . Kot je pojasnil, večinoma črpajo vodo iz poplavljenih objektov, sprožila sta se dva plazova, reševali pa so tudi dve vozili, ki sta obtičali v vodi. "Vodo bomo črpali več dni, ponekod je visoka dva metra," je dodal. Morje se je medtem danes zjutraj obarvalo rjavo.

Najslabše razmere so trenutno na območju polja Kimpi pri mestu Krk, kjer podzemna voda nenehno poplavlja območje, gasilci pa skušajo vodostaj vzdrževati s črpanjem. Kot poroča portal 24sata.hr, na polju domačini pridelujejo lokalno sadje in zelenjavo, trenutno pa so vsi pridelki pod vodo. "Ceste so poplavljene in kot sem slišala od domačinov, je možno, da so tudi hiše, ki so nižje. Poplavilo je tudi nakupovalno središče. Zdaj je dež ponehal, sinoči je bilo grozno," je povedala bralka za portal.