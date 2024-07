'Krogla mi je prebila uho, a še vedno slišim glas Partije'

Poskus atentata na nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa na predvolilnem shodu v Pensilvaniji je postal glavna tema svetovnih medijev, še posebej pa polni naslovnice na Kitajskem. Po svetu se širijo številne razprave o motivu napada, teorije zarote in ugibanja, medtem pa nekateri komentarji na kitajskih družbenih omrežjih dajejo malce drugačen vpogled na celotno zadevo, ne samo na atentat, ampak tudi celotno ameriško politiko in odnos do kandidatov.

OGLAS

Medtem ko na zahodu dvijajo razprave o Trumpu in Bidnu, o tem kdo bo zmagal, kdo je dober in kdo slab, kdo bo ustavil vojno in o tem, kdo bo spremenil geopolitično situacijo, Kitajci temu ne posvečajo največ pozornosti. Stvari vidijo bolj preprosto in se predvsem sprašujejo samo eno stvar – kdo jim bolj koristi. Vlak je sicer že zdavnaj odpeljal s postaje, glede tega, kateremu kandidatu daje prednost Kitajska. Oba kandidata, ne glede na zmagovalca, predstavljata "strup", a vendar jim lahko koristi tako en kot drugi. In kitajske medije je popolnoma prevzela gesta Trumpa po poskusu atentata in že več dni je nekdanji predsednik osrednja tema vseh večjih časopisov, medijev in portalov. Trenutek po streljanju, ko je v zrak dvignil roko, je postal ikoničen, fotografija pa je obšla skoraj vsak kotiček tega sveta.

Fotomontaža Donalda Trumpa s kitajsko zastavo FOTO: Telegram icon-expand

Ogledi fotografij in videoposnetkov Trumpa se na kitajski družbeni medijski platformi štejejo v milijonih. Najbolj viralne so postale fotografije na medijski platformi Weibo, ki je nekakšen ekvivalent platforme X, kjer je Trump že leta predmet razprav, tudi občudovanja in pogosto tudi posmeha. In tudi tokrat ni nič drugače, nekateri so pohvalili njegovo hitro reakcijo in ga označili za srečneža, spet drugi pa so se pošalili, da mu je ta trenutek prinesel ponovno izvolitev na predsedniški stolček. Politični komentator Hu Šijin je objavil tvit ameriškega medijskega vplivneža Jacksona Hinkla, ki je primerjal fotografijo Trumpa, ki po streljanju dviguje pest s fotografijo še enega predsedniškega kandidata Joeja Bidna, ki je pred dvema letoma padel s kolesa v bližini svojega doma v Delawaru, poroča portal What's on Weibo. Ob tem je Šijin zapisal: "Trajektorija krogle je tako jasna, kot bodo zdaj prizadevanja v kampanji hitra kot leteča krogla." "Oseba, ki ji je krogla najbolj škodovala, ni Trump, ampak njegov nasprotnik Biden," je zapisal drug komentator. In številni drugi se strinjali. Dogodek vse bolj preusmerja podporo ameriških volivcev k Trumpu.

Meme Donalda Trumpa: ""Naj živi velika in slavna Komunistična partija Kitajske!" FOTO: Weibo icon-expand

Oglasili so se tudi tisti, ki menijo, da je bil poskus atentata uprizorjen. A so nekateri komentatorji hitro zavrnili govorice o tem. "Krogla, ki se dotakne ušesa, je izredno, izredno nevarna. Nihče ne bi tako tvegal svojega življenja," so kritizirali govorice nekateri. Napad je bil tudi večkrat primerjan s ponavljajočimi se primeri nasilja s strelskim orožjem v ZDA, ki jih kitajski državni mediji pogosto izpostavljajo kot primer pomanjkljivosti varnosti v državi. "V deželi svobode vsak dan odmevajo streli," se je glasil eden od komentarjev. In Kitajci so šli še korak dlje. Vse več je zanimanja za ikonično fotografijo Trumpa z dvignjeno pestjo. Na več kitajskih platformah za trgovanje so se zdaj celo pojavile majice z znamenito fotografijo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Z novinarskega vidika je to popolna fotografija," je zapisal znani bloger Pingyuan Gongzi Zhao Šeng. "Usojeni sin Amerike, ki se sooča z življenjsko nevarnostjo, s krvjo na obrazu, s stisnjeno pestjo in rjoveč: Borimo se! Borimo se!" Kot je dodal, Biden doživlja uničujoč poraz. "Ta prizor se ujema z najbolj tradicionalno ameriško podobo v hollywoodskih filmih. Ljudem je vseeno, kdo je in komu služi, toda predsednik mora biti trd, težko premagljiv, neustrašen, mož iz jekla." Trumpa sicer že več časa na družbenih medijih imenujejo "tovariš Jianguo", kar bi v grobem prevodu pomenilo "Graditelj države". Eden od razlogov za tako poimenovanje je norčevanje iz njegovih besed in dejanj, s čimer namigujejo, da njegovo vodenje samo sesuva ZDA in s tem dodatno pospešuje vzpon Kitajske. Toda z leti so te šale prešle na mešanico posmeha a tudi naklonjenosti. Podobno so zdaj uporabniki Weiba uredili to ikonično fotografijo Trumpa in ga s pripisom prikazali kot komunističnega junaka: "Proletarci vseh dežel, združite se".

Meme Donalda Trumpa v kitajski vojaški uniformi: "Krogla mi je prebodla uho, a še vedno slišim glas Partije" FOTO: Weibo icon-expand