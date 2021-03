Krokodil v Indoneziji ubil osemletnika

Dogajanje je opazil očetov oče, ki se je na vse pretege trudil, da bi ulovil žival, a je krokodil pobegnil. Ulovili so ga šele naslednji dan.

Osemletni deček iz indonezijske province vzhodni Kalimantan je s svojim mlajšim bratom plaval v reki. Kot piše The Mirror, sta brata pri tem naletela na krokodila, ki je napadel osemletnika in ga pogoltnil.

Za reko, v kateri sta plavala brata je sicer znano, da je polna krokodilov. Prebivalci, ki so ulovili krokodila, so mu razparali trebuh in iz njega poskušali dobiti truplo nesrečnega dečka.