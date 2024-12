Kosilo v restavraciji usodno za komaj devetletno deklico

Kot poroča La Stampa, so starši deklico pretekli četrtek peljali na spirometrijo, diagnostično preiskavo za odkrivanje pljučnih bolezni. Po opravljenem pregledu so se odpravili na kosilo v restavracijo. Deklica je naročila krompirjeve njoke, približno pol ure kasneje pa ji je postalo slabo. Ob prihodu domov se je njeno stanje še poslabšalo. Začela je bruhati, imela je krče, težko je dihala. Starši so zato poklicali reševalce.

Ob prihodu v bolnišnico je doživela srčni zastoj, zdravniki pa je kljub hitrem posredovanju niso mogli rešiti.