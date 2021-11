Po 20 mesecih so se Italijani lahko vrnili na domača smučišča

Nočno sneženje je pripravilo pravo zimsko kuliso na smučišču Kronplatz, ki je del sistema Dolomiti Superski, ki ga sestavlja 16 zimsko-športnih središč s 1200 kilometri prog. Čeprav je hrib nad vasico San Vigilio di Marebbe ovijala megla, to ni odvrnilo množice smučarjev, ki je prihitela z vseh koncev, od Rima pa do Zagreba, v svoji reportaži z Južne Tirolske opisuje Associated Press.

"Spreletavajo me mravljinci, ko se spomnim, kako smo zloglasnega 8. marca 2020 zapustili smučišče in odhiteli v Rim, saj se je takrat začelo vse zapirati," opisuje 53-letna Monica Meloni. "Zadnjič smo se spustili prav po tej progi, spogledali smo se med sabo in se spraševali, kdaj se bomo lahko vrnili. Trajalo je skoraj dve leti," dodaja. Njen prijatelj Massimo Vela je glede nadaljevanja sezone optimističen: "Upamo, da se bo dobro izšlo ne le za turiste, ampak tudi za delavce v Alpah. To je zelo pomembna gospodarska panoga," poudarja pomen smučarije in ostalih spremljajočih dejavnosti.