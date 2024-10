Krošika ni več: debelost je imela usodne posledice

Le dober teden nazaj so mediji poročali, da je debelušni ruski maček s shujševalno dieto že uspešno izgubil skoraj tri odvečne kilograme. Njegovo ime Krošik v prevodu pomeni "mali dojenček", a mačkon je bil vse prej kot majhen. Ko je oranžni kosmatinec stopil na pot hujšanja, je namreč tehtal več kot 17 kilogramov, poroča USA Today .

Kot so povedali zaposledni v zavetišču, niso mogli opraviti niti popolne zdravstvene ocene Krošika, saj so plasti maščobe poskrbele, da z ultrazvokom niso mogli opraviti natančno sliko.

Kar pa nikakor ni bilo dobro, za njegovo zdravje. Zavetišče Matroskin v ruskem Permu si je prizadeval, da bi mucku, ki je bil po teži bližje velikemu Main Coonu kot navadni hišni mački, povrnil vitalnost in zdravje . "Pred Krošikom je dolgo in mučno obdobje," so povedali v zavetišču, kjer so dodali, da bi bil lahko kosmatinec med petimi najdebelejšimi mačkami na svetu.

A prostovoljci so imeli načrt, v katerem so združili posebno dietno prehrano, zdravstveni nadzor, hidroterapijo in hojo po tekalni stezi. A ta se je končal veliko prehitro.

V soboto so namreč mucek hudo zbolel, zaradi česar so ga morali namestiti v kisikovo komoro. A veterinarji oranžnega kosmatinca kljub trudu niso mogli več rešiti. Krošik je poginil.

Novico je sporočila aktivistka za pravice živali Galya More: "Če bi mi pred nekaj dnevi kdo rekel, da bo Krošik poginil, tega ne bi nikoli verjela. Še zdaj ne morem povsem verjeti. Misel se zdi nepredstavljiva." Ko so veterinarji končno lahko opravili ultrazvok, so kot posledico debelosti odkrili nepopravljive težave v njegovem telesu.