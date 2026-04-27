Krotilec kačo spustil v hlače turista, ta je umrl

Nemec je v začetku aprila s svojo tričlansko družino v hotelu v priljubljenem letovišču Hurgada obiskal nastop krotilca kač. Med predstavo so turistom okoli vratu med drugim polagali dve kači, domnevno kobri.

Eno od živali je nastopajoči spustil tudi v hlače 57-letnega moškega. Kača ga je nato ugriznila v nogo, poroča krone.at. Po navedbah policije je moški kmalu zatem kazal izrazite znake zastrupitve, zaradi srčnega zastoja pa so ga morali oživljati.

Turista so prepeljali v bolnišnico, kjer je umrl.

Državno tožilstvo in kriminalistična policija v Memmingnu preiskujeta okoliščine smrti. Rezultati toksikološke preiskave še niso znani.