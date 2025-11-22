Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Umrl 26-letni kaskader: v jekleni kletki pri visoki hitrosti padel z motorjem

Neapelj, 22. 11. 2025 16.26 | Posodobljeno pred 31 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
1

V enem največjih in najstarejših potujočih cirkusov v Evropi se je zgodila tragedija. Med kaskadersko predstavo treh motoristov je namreč enemu od njih zdrsnilo, druga dva pa se trku nista mogla izogniti, navdušenje množice gledalcev v Neaplju pa se je hitro spremenilo v grozo, ko je v cirkusu Imperial Royal umrl 26-letni kaskader.

Nesrečna predstava se je zgodila v petek zvečer v Neaplju, ko so skušali trije kaskaderji na motorjih pred množico gledalcev izvesti drzen podvig.

Motoristi so s svojimi jeklenimi konjički krožili po veliki jekleni krogli, ki je bila del akrobatske predstave cirkusa Imperial Royal Circus. Predstava se je odvila v temi, delovale so le led luči na kostumih trojice ter pri visoki hitrosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot poroča Rai News, je 26-letni čilenski kaskader izgubil nadzor nad motorjem in nenadoma padel na sredino jeklene kletke. Druga dva motorista, 43-letni Mehičan in prav tako 43-letni Kolumbijec, sta se mu skušala izogniti, vendar je bil prostor pretesen in zato trka nista mogla preprečiti, poroča Corriere della Sera.

26-letnik je v nesreči umrl, mehiškega kaskaderja pa so v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico. Kolumbijski motorist ni bil huje poškodovan.

Policija trenutno zbira videoposnetke gledalcev iz dvorane, ki jih želi vključiti v preiskavo incidenta. Prav tako zbira tudi pričevanja očividcev.

"Vem, da je bilo prisotnih veliko otrok, ki so bili priča tej tragediji. Sočustvujemo z žalostjo družin, ki jih je prizadel ta tragični dogodek," je po tragični smrti dejal župan mesta Domenico Esposito.

italija cirkus predstava tragedija
Naslednji članek

Izredne razmere na priljubljeni turistični destinaciji, voda odnašala vozila

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
22. 11. 2025 16.59
-4
Na ovalni steni so v cirkusu vozili že pred 50 leti.
ODGOVORI
0 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363