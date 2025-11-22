Umrl 26-letni kaskader: v jekleni kletki pri visoki hitrosti padel z motorjem

Motoristi so s svojimi jeklenimi konjički krožili po veliki jekleni krogli, ki je bila del akrobatske predstave cirkusa Imperial Royal Circus. Predstava se je odvila v temi, delovale so le led luči na kostumih trojice ter pri visoki hitrosti.

Nesrečna predstava se je zgodila v petek zvečer v Neaplju, ko so skušali trije kaskaderji na motorjih pred množico gledalcev izvesti drzen podvig.

Kot poroča Rai News, je 26-letni čilenski kaskader izgubil nadzor nad motorjem in nenadoma padel na sredino jeklene kletke. Druga dva motorista, 43-letni Mehičan in prav tako 43-letni Kolumbijec, sta se mu skušala izogniti, vendar je bil prostor pretesen in zato trka nista mogla preprečiti, poroča Corriere della Sera.

26-letnik je v nesreči umrl, mehiškega kaskaderja pa so v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico. Kolumbijski motorist ni bil huje poškodovan.

Policija trenutno zbira videoposnetke gledalcev iz dvorane, ki jih želi vključiti v preiskavo incidenta. Prav tako zbira tudi pričevanja očividcev.

"Vem, da je bilo prisotnih veliko otrok, ki so bili priča tej tragediji. Sočustvujemo z žalostjo družin, ki jih je prizadel ta tragični dogodek," je po tragični smrti dejal župan mesta Domenico Esposito.