Kršil karanteno: v osmih sekundah si je 'prislužil' skoraj 3000 evrov kazni

Za osebe v karanteni imajo tudi posebne'hotele za karanteno'. Na Tajvanu sicer nikoli niso razglasili stroge karantene javnega življenja, saj to ni bilo potrebno, ker jim je s strogim izvrševanjem izolacije tveganih kontaktov uspelo nadzorovati izbruh okužbe, piše CNN.

Prav tako so že ob prvih govoricah o skrivnostnem virusu iz Vuhana pričeli z zdravstvenimi pregledi potnikov s tega območja in tako preprečili raznos virusa. Oblasti so investirale v masovno testiranje in sledenje kontaktom, uradni rezultat pa je, da naj bi na otoku s 23 milijoni ljudmi zabeležili le 716 okužb s koronavirusom in sedem smrti bolnikov s covidom-19.