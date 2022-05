Kršil protikoronska pravila in v karanteno spravil na tisoče ljudi

Kot so v nedeljo pojasnili kitajski uradniki, moški, ki sliši na priimek Sun, ni izpolnil danih navodil o osamitvi, potem ko je obiskal nakupovalno središče, ki velja za visoko tvegano. "V času domače izolacije je velikokrat šel ven in se sprehajal po soseščini," je povedal pristojni uradnik za javno varnost Pan Ksuhong.

Sun in njegova žena sta bila kasneje pozitivna na covid-19, zaradi česar so oblasti 5000 njunim sosedom odredile strogo izolacijo na domu, 250 pa so jih poslale v vladni center za karanteno.

To se dogaja v času, ko so v Pekingu po petih tednih znova začeli opuščati stroge omejitve javnega življenja, uvedene z namenom zajezitve največjega izbruha novega koronavirusa od začetka pandemije.

V prestolnici znova odpirajo muzeje, knjižnice, gledališča in telovadnice, čeprav z omejenim številom ljudi in samo v okrožjih, kjer že sedem dni zapored niso poročali o nobenem primeru covida-19.

Pekinške ulice so bile tako danes vnovič polne vozil, večina avtobusnih in linij podzemne železnice ter taksiji v treh najbolj naseljenih okrožjih prestolnice so znova delovali, oblasti pa so milijone prebivalcev pozvale, naj se vrnejo na delo, še poroča AFP.

"V družbi že dva dni ni bilo novih primerov," je v nedeljo povedal tiskovni predstavnik pekinške vlade Ksu Hedžian in dodal, da je stanje stabilno in se izboljšuje, vendar pa po njegovem še vedno obstaja tveganje za ponoven izbruh.

Kitajska zasleduje strategijo ničelne tolerance do covida-19, zaradi česar so v večjih mestih v preteklih mesecih v nasprotju s trenutnimi trendi v svetu, ki se v veliki meri vrača v normalno življenje, uvedli stroge zapore javnega življenja, prebivalci pa so bili podvrženi množičnim testiranjem.