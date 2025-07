Na Hvaru 'čez noč' zapirajo kamp, slovenska turistka: Nobenega obvestila

Turisti iz različnih delov Evrope, ki bivajo v kampu Mlaska na otoku Hvar, bodo morali nastanitve zapustiti do petka. Gostje kampa pravijo, da jim je to povedal inšpektorat, ki je prišel v kamp in odredil zaprtje. Nekateri so z dopustovanjem šele začeli.

"Mi smo trenutno v Mlaski in moram priznati, da me negativno preseneča način komuniciranja osebja kampa. Sočustvujem z njihovo situacijo, ampak vse informacije, ki jih imamo, izhajajo pravzaprav iz debate v gostilni. Nobenega uradnega obvestila/pildka/obrazložitve/osebnega pristopa z njihove strani," je v komentarju na Facebooku napisala slovenska obiskovalka kampa. "Nezadovoljni smo s takim preobratom dogodkov, ker nam sredi sezone nenadoma ukinjajo nastanitve. Mnogi so prišli iz daljnih delov Evrope, saj so za potovanje sem že porabili določeno vsoto denarja," so sporočili gostje kampa. "Tukaj smo redni gostje že leta in doslej ni bilo težav. Dogovorili smo se, da se ne želimo vmešavati v zadeve inšpektorata, katerega odločitve spoštujemo, vendar menimo, da to ni prav," so se odzvali. "Žalostno, eden redkih kampov na Hvaru na idilični lokaciji ob morju in da niso oderuške cene," je v enem od komentarjev na Facebooku zapisal nekdanji slovenski obiskovalec kampa.

"Ljudje bodo dobesedno vrženi na cesto. Kako bomo zdaj sredi sezone našli novo nastanitev," je za hrvaški portal Index povedal eden od gostov kampa Mlaska na Hvaru. Hrvaški državni inšpektorat (DIRH) je 11. julija izdal ustno odločbo o prepovedi delovanja, ker kamp ni imel potrebne dokumentacije za zakonito opravljanje storitev. Kot je navedeno v odgovoru DIRH, je turistična inšpekcija ugotovila, da kamp Mlaska v Sućuraju ni imel odločbe o izpolnjevanju minimalnih zahtev in kategorizaciji, kljub temu pa je nudil nastanitvene storitve in nadaljeval z oglaševanjem. Kamp ima skupno 86 namestitvenih enot – 20 bungalovov, 4 glamping šotore in 64 kampov. Zato je inšpekcija na podlagi Zakona o prepovedi in preprečevanju neregistriranih dejavnosti prepovedala nadaljnje delo in oglaševanje. Prepoved traja najmanj 30 dni, dokler se ne odpravijo vse nepravilnosti. DIRH je navedel, da je kamp štirikrat ignoriral odločbo in kljub prepovedi še naprej sprejemal nove goste, oglaševanje pa je le delno prenehal. "Storitev ni sprejela potrebnih ukrepov za sprostitev prostora v kampu, obveznosti do gostov pa so njegova, ne naša odgovornost," je sporočil inšpektorat. Zato obveznosti do gostov kampa niso obveznost tega organa, temveč izvršitelja kot pogodbene stranke, ki je dolžan s svojimi gosti ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in ne v njihovo škodo, še posebej, ker je bil podjetju v inšpekcijskem postopku, glede na namestitvene zmogljivosti, dan primeren rok za prostovoljno izvršitev odločbe so še rekli iz DIRH.

Hvar