Krsto s pokojno Elizabeto II. bodo iz Buckinghamske palače prepeljali v Westminster

Krsto s posmrtnimi ostanki britanske kraljice Elizabete II., ki so jo v torek iz Edinburga prepeljali v London, bodo iz Buckinghamske palače prepeljali v Westminster. Tam se bodo lahko Britanci naslednje štiri dni, do ponedeljkovega pogreba, še zadnjič poslovili od monarhinje, ki je državi vladala 70 let.

Zgodaj popoldne bo po molitvi v Buckinghamski palači sprevod s krsto krenil skozi središče Londona do poslopja parlamenta. Za krsto bodo v sprevodu šli člani kraljeve družine na čelu s kraljem Karlom III., zazvonil bo Big Ben, v Hyde Parku se bodo oglasile topovske salve. Pot naj bi trajala 38 minut, po pričakovanjih se bodo na londonske ulice zgrnile množice ljudi. Krsta bo nato štiri dni v parlamentarnem poslopju, v dvorani Westminster, ki je najstarejši del Westminstrske palače in je bila ob nastanku leta 1097 največja dvorana v Evropi. Noč in dan jo bodo stražili pripadniki kraljevih enot. Obiskovalci se bodo lahko od priljubljene kraljice v živo poslovili vse do ponedeljka zjutraj, pričakovati je na tisoče ljudi, britanske oblasti pričakujejo, da bodo morali več ur čakati v vrsti. Ljudi so pozvale, naj pridejo priložnosti primerno oblečeni, s seboj imajo lahko le majhno torbico, v poslopje pa lahko s seboj prinesejo le vodo v prozorni steklenici. Varnostni pregledi bodo podobni kot na letališču, prepovedani so zložljivi stoli, prav tako vstop ne bo dovoljen živalim. Pogreb Elizabete II., ki je v četrtek umrla v dvorcu Balmoral na Škotskem v starosti 96 let, bo v ponedeljek. PREBERI ŠE Kraljičino poslednjo pot si je ogledalo kar 5 milijonov ljudi Letalo kraljevih letalskih sil, ki je prevažalo krsto kraljice Elizabete II. iz Edinburga v London, je medtem postavilo rekord v sledenju poletom vseh časov na Flightradar24. 4,79 milijona ljudi si je ogledalo let prek spletnih storitev Flightradar24 in mobilnih aplikacij, nadaljnjih 296.000 pa je let spremljalo prek YouTubovega prenosa v živo.