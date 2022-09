Kruh v EU v povprečju dražji za 18 odstotkov

Izrazito podražitev kruha v letošnjem avgustu evropski statistiki pripisujejo ruski invaziji na Ukrajino, saj sta bili Rusija in Ukrajina med največjimi svetovnimi izvoznicami žita, pšenice, koruze, oljnic (zlasti sončnic) in gnojil.

Cene kruha so se v primerjavi z avgustom 2021 v državah članicah sicer gibale precej različno. Daleč največjo podražitev so statistiki zaznali na Madžarskem, kjer je bil kruh avgusta v povprečju dražji za 65,5 odstotka. Sledile so Litva, kjer se je kruh v primerjavi z lanskim avgustom podražil za 33,3 odstotka, ter Estonija in Slovaška, kjer se je kruh v povprečju podražil za 32,2 odstotka.

V primerjavi z lanskim avgustom se je kruh v Sloveniji v povprečju podražil za 18,8 odstotka, kar državo uvršča tik nad povprečje EU.

Na drugi strani so najmanjšo povprečno rast cen kruha zabeležili v Franciji, kjer se je cena dvignila za osem odstotkov. Sledili sta Nizozemska in Luksemburg (po +10 odstotkov).